AKOM, İstanbul’da bahar havasına ara verdirecek günü duyurdu. AKOM’un son raporuna göre İstanbul’da hafta boyuncu Cuma haricinde sağanak yağış beklenmiyor. Kentte hava sıcaklığı 26-30 derece aralığında hissedilecek. İstanbullular Cuma günü için şemsiyelerinizi hazırlayın.

Uzun süredir bahar havasının hakim olduğu İstanbul için Afet İşleri Ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) yeni bir hava durumu raporunu yayınladı.

26-30 DERECE

AKOM, İstanbul’da hafta boyunca Cuma hariç yağış beklenmediğini bildirdi. Buna göre kentte hava sıcaklığı 26-30 derece aralığında hissedilecek. İstanbul’a çoğunlukla güneşli, zaman zaman parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olacak.

AKOM İstanbul için tarih verdi! Güneş gidiyor, kara bulutlar geliyor, sağanak yolda

“CUMA HARİÇ YAĞIŞ YOK”

AKOM tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

Hafta boyunca (Cuma hariç) yağış beklenmezken havada çoğunlukla güneşli, zaman zaman parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden (Poyraz) kuvvetleneceği, aralıklarla fırtına şeklinde (30-60km/s) eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli kuzeyli rüzgarlar sıcaklıkların aşını yükselmesine mani olurken hafta boyunca sıcaklıkların 26-30°C'ler aralığında seyredeceği öngörülüyor.

AKOM İstanbul için tarih verdi! Güneş gidiyor, kara bulutlar geliyor, sağanak yolda

Haftalık Hava Tahmin Raporu’na göre İstanbul’da hava durumu:

Tarih Gün Durum MİN (°C) MAX (°C) 18.06.2026 Perşembe Parçalı ve Az Bulutlu 18 27 19.06.2026 Cuma Gök Gürültülü Sağanak Yağmurlu 18 25 20.06.2026 Cumartesi Parçalı ve Az Bulutlu 17 27 21.06.2026 Pazar Az Bulutlu ve Açık 18 28 22.06.2026 Pazartesi Az Bulutlu ve Açık 19 29 23.06.2026 Salı Az Bulutlu ve Açık 18 29

İSTANBUL, BUGÜN ÇOK BULUTLU

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ise İstanbul’da bugün hava sıcaklığı 28 derece, hava ise çok bulutlu olacak.

AKOM İstanbul için tarih verdi! Güneş gidiyor, kara bulutlar geliyor, sağanak yolda

Meteoroloji’nin bugünkü raporunda yapılan uyarışa şöyle denildi:

Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Burdur ve Eskişehir çevreleri, Muğla, Antalya, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri ile Van’ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AKOM İstanbul için tarih verdi! Güneş gidiyor, kara bulutlar geliyor, sağanak yolda

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