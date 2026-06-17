AKOM İstanbul için tarih verdi! Güneş gidiyor, kara bulutlar geliyor, sağanak yolda
AKOM, İstanbul’da bahar havasına ara verdirecek günü duyurdu. AKOM’un son raporuna göre İstanbul’da hafta boyuncu Cuma haricinde sağanak yağış beklenmiyor. Kentte hava sıcaklığı 26-30 derece aralığında hissedilecek. İstanbullular Cuma günü için şemsiyelerinizi hazırlayın.
- AKOM'un raporuna göre, hafta boyunca Cuma günü hariç yağış öngörülmüyor.
- İstanbul'da hava sıcaklığı 26-30 derece arasında olacak.
- Gökyüzü çoğunlukla güneşli, zaman zaman parçalı bulutlu olacak.
- Rüzgar kuzeyli yönlerden (Poyraz) kuvvetlenecek ve aralıklarla fırtına şeklinde (30-60 km/s) esecek.
- Perşembe (18.06) parçalı ve az bulutlu, Cuma (19.06) gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek.
- Bugün (Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre) İstanbul hava sıcaklığı 28 derece ve çok bulutlu olacak.
Uzun süredir bahar havasının hakim olduğu İstanbul için Afet İşleri Ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) yeni bir hava durumu raporunu yayınladı.
26-30 DERECE
AKOM, İstanbul’da hafta boyunca Cuma hariç yağış beklenmediğini bildirdi. Buna göre kentte hava sıcaklığı 26-30 derece aralığında hissedilecek. İstanbul’a çoğunlukla güneşli, zaman zaman parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olacak.
“CUMA HARİÇ YAĞIŞ YOK”
AKOM tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:
Hafta boyunca (Cuma hariç) yağış beklenmezken havada çoğunlukla güneşli, zaman zaman parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden (Poyraz) kuvvetleneceği, aralıklarla fırtına şeklinde (30-60km/s) eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli kuzeyli rüzgarlar sıcaklıkların aşını yükselmesine mani olurken hafta boyunca sıcaklıkların 26-30°C'ler aralığında seyredeceği öngörülüyor.
Haftalık Hava Tahmin Raporu’na göre İstanbul’da hava durumu:
|Tarih
|Gün
|Durum
|MİN (°C)
|MAX (°C)
|18.06.2026
|Perşembe
|Parçalı ve Az Bulutlu
|18
|27
|19.06.2026
|Cuma
|Gök Gürültülü Sağanak Yağmurlu
|18
|25
|20.06.2026
|Cumartesi
|Parçalı ve Az Bulutlu
|17
|27
|21.06.2026
|Pazar
|Az Bulutlu ve Açık
|18
|28
|22.06.2026
|Pazartesi
|Az Bulutlu ve Açık
|19
|29
|23.06.2026
|Salı
|Az Bulutlu ve Açık
|18
|29
İSTANBUL, BUGÜN ÇOK BULUTLU
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ise İstanbul’da bugün hava sıcaklığı 28 derece, hava ise çok bulutlu olacak.
Meteoroloji’nin bugünkü raporunda yapılan uyarışa şöyle denildi:
Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Burdur ve Eskişehir çevreleri, Muğla, Antalya, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri ile Van’ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.