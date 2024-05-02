Önce Bayern Münih'in serini bitirdi sonra gözünü Fenerbahçeli yıldızlara dikti! Xavi Alonso düğmeye bastı

Bundesliga'da Bayern Münih'in 11 yıllık şampiyonluk serisini bitirip şampiyon olan Bayer Leverkusen'in teknik direktörü Xavi Alonso, gözünü Fenerbahçeli yıldızlara dikti. İşte haberin detayları.

Bu sezon Bayern Münih'in şampiyonluk serisine son vererek Bayer Leverkusen'i Bundeliga şampiyonu yapan Xavi Alonso, gelecek sezon planlamasına şimdiden başladı. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Alonso, Fenerbahçe'nin iki yıldızını radarına aldı.

FERDİ KADIOĞLU İLE İSMAİL YÜKSEK'İ İSTİYOR

Sabah'ta yer alan habere göre; Xavi Alonso, Ferdi Kadıoğlu ile İsmail Yüksek'i takip ediyor. Kadıoğlu'nu çok yönlülüğü, Yüksek'i ise bölgedeki rekabeti artırmak için isteyen Alonso, yaşadığı talihsiz sakatlığa rağmen Yüksek konusunda ısrarcı.