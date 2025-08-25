Filenin Sultanları rakibine fark attı! Dünya Şampiyonası'nda son 16'ya kaldılar
A Milli Voleybol Takımımız Dünya Şampiyonası'nda Bulgaristan'ı 3-0 yenerek son 16'ya kaldı.
Tayland'da düzenlenen Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası E Grubu ikinci maçında, Filenin Sultanları rakibi Bulgaristan'ı 3-0 yendi.
TURU GARANTİLEDİLER
A Milli Takım, bu skorlar son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.
ÇARŞAMBA GÜNÜ KANADA İLE OYNAYACAKLAR
Takımımız, çarşamba günü Kanada ile saat 12:00'de karşılaşacak. Maç, TRT1 ekranlarından canlı verilecek.
