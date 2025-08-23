Filenin Sultanları'ndan Dünya Şampiyonası'na müthiş başlangıç! Rakibe fark attılar
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nın ilk maçında İspanya'yı 3-0 yendi.
FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda Türkiye ile İspanya takımları, Nakhon Ratchasima kentindeki Korat Chatchai Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.
A Milli Voleybol Takımı'mız İspanya'yı 3-0 yenerek turnuvaya müthiş bir başlangıç yaptı.
