Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Filenin Sultanları'ndan Dünya Şampiyonası'na müthiş başlangıç! Rakibe fark attılar

Filenin Sultanları'ndan Dünya Şampiyonası'na müthiş başlangıç! Rakibe fark attılar

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Filenin Sultanları&#039;ndan Dünya Şampiyonası&#039;na müthiş başlangıç! Rakibe fark attılar
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nın ilk maçında İspanya'yı 3-0 yendi.

FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda Türkiye ile İspanya takımları, Nakhon Ratchasima kentindeki Korat Chatchai Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

Filenin Sultanları'ndan Dünya Şampiyonası'na müthiş başlangıç! Rakibe fark attılar - 1. Resim

A Milli Voleybol Takımı'mız İspanya'yı 3-0 yenerek turnuvaya müthiş bir başlangıç yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Maç kadrosuna alınmamıştı, Barış Alper kadro dışı mı bırakıldı? Galatasaray'dan beklenen açıklama geldi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Maç kadrosuna alınmamıştı, Barış Alper kadro dışı mı bırakıldı? Galatasaray'dan beklenen açıklama geldi - SporGalatasaray'dan beklenen Barış Alper açıklamasıAntrenmana yine çıkmadı! Barış Alper Yılmaz'dan tek cümlelik açıklama - SporBarış sebebini tek cümleyle açıkladıFenerbahçe'nin son transferi resmi imzayı attı! Açıklama geldi - SporFenerbahçe'nin son transferi resmi imzayı attı!Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu hamlesi sonra Galatasaray'dan tarihi karar! - SporKerem söylentileri sonrası tarihi karar!Costa boşa çıktı! Trabzonspor'un transfer listesindeki isimden haber var - SporCosta boşa çıktı! Trabzonspor'un transfer listesindeki isimden haber varDavacı hakemlere TFF avukatı! Hakemlerin açtığı tazminat davaları için çözüm bulundu - SporHakemlerin açtığı tazminat davaları için çözüm bulundu!
Sonraki Haber Yükleniyor...