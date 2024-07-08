Fred, Manchester United'da kendisini göndermek isteyen Mourinho’yu öve öve bitiremedi!

Fred’in M. United’da yıldızı barışmadığı Mourinho’ya Fenerbahçe’deki bakışı: İyi insan iyi hoca...

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına Avusturya’da devam ederken dün söz Fred’deydi. Brezilyalı yıldız, Manchester United döneminde kendisini göndermek istediği iddia edilen ve yıldızının pek barışmadığı Jose Mourinho hakkında konuştu: Mourinho’nun geleceğini duyduğumuzda bizler de mutlu olduk. Dünyanın en büyük hocalarından biri ve geldiğinde etkisi çok büyük oldu. Prensipleri var ve hem gençler hem de tecrübeli oyuncular ondan bir şeyler öğrenecektir. Hem çok iyi bir insan hem de çok iyi bir teknik direktör. Şakalaşmayı seviyor ama iş zamanı geldiğinde herkesten verimlilik ister. Mourinho’nun burada olmasından dolayı minnet doluyuz.