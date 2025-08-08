Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Futbol hasreti 67 günlük aranın ardından bu akşam sona eriyor! Süper şov başlıyor

Futbol hasreti 67 günlük aranın ardından bu akşam sona eriyor! Süper şov başlıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Futbol hasreti 67 günlük aranın ardından bu akşam sona eriyor! Süper şov başlıyor
Futbol, Süper Lig, Galatasaray, Gaziantep, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

11 ilden 18 takım 9 ay 9 gün sürecek 306 maçlık maratonda şampiyonluk mücadelesi verecek.

Ve özlemle beklenen Süper Lig heyecanı bugün tek maçla başlayacak. Son şampiyon Galatasaray, Gaziantep deplasmanına çıkacak. Ligin 68. sezonunda 11 ilden 18 takım 9 ay 9 gün sürecek 306 maçlık periyotta şampiyonluk için mücadele verecek.

Süper Lig’de ilk yarı 19-20-21-22 Aralık tarihlerinde sezon ise 17 Mayıs 2026’da sona erecek. Sezonun ilk ‘büyük’ maçı 5. haftada Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak. Takımlar A takım listesine 12+2 yabancı futbolcu yazabilecek. Ve lig 5 sezon sonra 18 takımla oynanacak.  

Futbol hasreti 67 günlük aranın ardından bu akşam sona eriyor! Süper şov başlıyor - 1. Resim

YERLİ VE BAŞARILI... 

Süper Lig’de 2025-26 sezonunun sonunda ligi 16, 17 ve 18. sırada tamamlayacak takımlar bir sonraki sezon 1. Lig’de mücadele edecek. Bu arada 18 takımdan 12’sinde teknik direktörler koltuğunu korurken 6’sında yeni çalıştırıcılar görev yapacak. Ki 18 hocadan 10’u Türk, 8’i ise yabancı.

Okan Buruk, Süper Lig’de bu sezon görev alacak teknik direktörler arasında şampiyonluk yaşayan tek isim olarak öne çıkıyor. Ayrıca son 18 sezonda şampiyonluğa ulaşan takımların, bu başarıyı Türk teknik direktörlerle yakalaması dikkat çekiyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Emniyet mensubuna uzaklaştırma! Sancaktepe'deki görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı8 Ağustos Cuma mesajları: En güzel, anlamlı, kısa, ayetli ve hadisli hayırlı cumalar mesajları
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Başakşehir Viking deplasmanında tur kapısını araladı - SporBaşakşehir tur kapısını araladıBeşiktaş, St. Patricks's'i deplasmanda dağıttı! Abraham resitali - SporBeşiktaş, St. Patricks's'i deplasmanda dağıttı!Başakşehir ve Beşiktaş'tan Gazze çağrısı: İnsanlığa karşı işlenen suçlara son verin - SporBaşakşehir ve Beşiktaş Gazze'yi unutmadı!Ballon d'Or ödülü için adaylar belli oldu! Aynı takımdan 9 oyuncu 'Altın Top' listesinde - SporBallon d'Or için adaylar belli oldu! Aynı takımdan 9 oyuncuMHK açıkladı: Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri - SporMHK açıkladı: Süper Lig'de ilk haftanın hakemleriTrabzonspor resmen duyurdu: 5 yıllık imza! İşte transferin maliyeti... - SporTrabzonspor duyurdu: 5 yıllık imza! Transferin maliyeti...
Sonraki Haber Yükleniyor...