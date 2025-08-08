Futbol hasreti 67 günlük aranın ardından bu akşam sona eriyor! Süper şov başlıyor

Ve özlemle beklenen Süper Lig heyecanı bugün tek maçla başlayacak. Son şampiyon Galatasaray, Gaziantep deplasmanına çıkacak. Ligin 68. sezonunda 11 ilden 18 takım 9 ay 9 gün sürecek 306 maçlık periyotta şampiyonluk için mücadele verecek.

Süper Lig’de ilk yarı 19-20-21-22 Aralık tarihlerinde sezon ise 17 Mayıs 2026’da sona erecek. Sezonun ilk ‘büyük’ maçı 5. haftada Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak. Takımlar A takım listesine 12+2 yabancı futbolcu yazabilecek. Ve lig 5 sezon sonra 18 takımla oynanacak.

İlgili Haber Başakşehir Viking deplasmanında tur kapısını araladı

YERLİ VE BAŞARILI...

Süper Lig’de 2025-26 sezonunun sonunda ligi 16, 17 ve 18. sırada tamamlayacak takımlar bir sonraki sezon 1. Lig’de mücadele edecek. Bu arada 18 takımdan 12’sinde teknik direktörler koltuğunu korurken 6’sında yeni çalıştırıcılar görev yapacak. Ki 18 hocadan 10’u Türk, 8’i ise yabancı.

Okan Buruk, Süper Lig’de bu sezon görev alacak teknik direktörler arasında şampiyonluk yaşayan tek isim olarak öne çıkıyor. Ayrıca son 18 sezonda şampiyonluğa ulaşan takımların, bu başarıyı Türk teknik direktörlerle yakalaması dikkat çekiyor.