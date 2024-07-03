Futbolcularımız maçın ardından hem mutlu hem hırslıydı: Finale kadar gideceğiz

Bitiş düdüğü sonrası statta bayram yaşandı. Futbolcularımız büyük mutluluğu taraftarlarla paylaştı. Ay yıldızlı oyuncularımız birbirinden çarpıcı mesajlar verdi: Sonuna kadar gideceğiz.

Maçın ardından statta âdeta yer yerinden oynadı. Futbolcularımız büyük mutluluk yaşarken tur sevincini tribünlerde bulunan binlerce taraftarımızla birlikte paylaştı. Taraftarlarımız oyuncuları kelimenin tam anlamıyla bağrına bastı. İnanmış futbolcularımız birbirinden çarpıcı mesajlar verdi:

MERİH DEMİRAL: Türk olduğum için büyük gurur duyuyorum. Taraftarımız inanılmaz bir atmosfer yaşattı. Bütün taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bunun devamı gelecek. Bütün arkadaşlarıma helal olsun...

MERT GÜNOK: Çok mutluyuz. Şu anda sözlerimi toparlamakta zorlanabilirim. Çok güzel bir galibiyet oldu. Bizi destekleyen, dua eden herkese kutlu olsun. İnşallah sonuna kadar devam edeceğiz...

HER TAKIMI YENERİZ

İSMAİL YÜKSEK: Geçen maçtan sonra onlardan alacağımız bir rövanş var demiştim. Bu takımla gurur duyuyorum. Bu jenerasyona bu yakışırdı. Rakip Hollanda ama yenilmeyecek takım yok...

KAAN AYHAN: Biraz zor oldu ama beklediğimiz bir sonuç oldu. İsterdik ki maçı daha rahat geçirelim ama Avusturya turnuvanın zorlu bir rakibiydi. Çeyrek finale çıktığımız için mutluyuz. En zor rakibe karşı hak ederek kazandık...

FERDİ KADIOĞLU: Mert Günok’un uzatma dakikasındaki kurtarışı harikaydı. Bütün takım harikaydı. Çeyrek finali çıkmayı hak ettik. 6-1’in rövanşıydı bu bizim için. İnanılmaz bir maçtı. Çok mutluyum...

TARAFTARDAN BÜYÜK DESTEK

Avusturya maçı öncesinde binlerce Türk taraftar Leipzig sokaklarını kırmızı beyaza boyadı. Meydanda toplanan taraftarlarımız meşaleler yakıp, tezahüratlar söyleyerek millîlere destek verirken sonrasında tribünlerde yerini aldı.

MAÇ ÖNCESİ TEPKİ! BÜYÜKEKŞİ YUHALANDI

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye karşılaşma öncesi taraftarlardan tepki geldi. Stada gelen Türk taraftarlar gördükleri başkanı yuhalayarak protesto etti ve ardından istifa çağrısında bulundu. Büyükekşi tebessümle yetindi.