Futbolda tarihi toplantı bugün! UEFA, İsrail'i men edecek mi?

- Güncelleme:
Futbolda tarihi toplantı bugün! UEFA, İsrail&#039;i men edecek mi?
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırıma tepkiler çığ gibi büyüyor. İspanya'nın "Dünya Kupası'na katılmayız" resti ve futbol dünyasından gelen açıklamalar karşısında daha fazla dayanamayan UEFA (Avrupa Futbol Federasyonları Birliği), toplantı kararı aldı. Bugün gerçekleştirecek İcra Komitesi Yönetim Kurulu toplantısında, İsrail Milli Takımı ve İsrail kulüplerinin Avrupa kupalarından men edilmesi görüşülecek.

İşgalci İsrail'in, 7 Ekim 2023 tarihinden beri Gazze’de gerçekleştirdiği katliam futbolun da gündeminde. UEFA İcra Komitesi, bugün olağanüstü toplantı gerçekleştirecek. Toplantıda, İsrail Milli Takımı ve kulüplerinin Avrupa'daki tüm organizasyonlardan men edilmesi oylanacak.

Futbolda tarihi toplantı bugün! UEFA, İsrail'i men edecek mi? - 1. Resim

İSRAİL MİLLİ TAKIMI VE MACCABI TEL AVIV MEN EDİLEBİLİR

One Football'un haberine göre; UEFA'nın men kararı vermesi halinde, İsrail Milli Takımı 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nden, Maccabi Tel Aviv ise UEFA Avrupa Ligi'nden çıkarılacak.

Futbolda tarihi toplantı bugün! UEFA, İsrail'i men edecek mi? - 2. Resim

İSPANYA'DAN REST: İSRAİL VARSA BİZ YOKUZ

İsrail'e UEFA tarafından şimdiye kadar yaptırım uygulanmaması tepkilere neden oldu. Konuyla ilgili en büyük çıkış İspanya'dan geldi. Başbakan Pedro Sanchez; Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası'na İsrail'in katılması halinde, turnuvaya katılmama kararı alabileceklerini açıkladı. Bu sözler kısa sürede dünya gündeminde geniş destek buldu.

Futbolda tarihi toplantı bugün! UEFA, İsrail'i men edecek mi? - 3. Resim

Meclis Üyesi Patxi Lopez ise "Şu anda İsrail, Gazze Şeridi'ni işgal ediyor ve buna bir tepki verilmesi gerekiyor. İsrail takımlarının spor etkinliklerine katılmaması gerekiyor. Tıpkı Rusya'nın çıkarıldığı gibi. Neden Rusya için olur da, İsrail için olmaz? Fark nedir?" ifadelerini kullandı.

CANTONA'DAN UEFA'YA İSRAİL İSYANI

Filistin'e verdiği destekle bilinen Manchester United ve Fransız futbolunun efsane isimlerinden Eric Cantona da UEFA'yı hedef aldı.

Futbolda tarihi toplantı bugün! UEFA, İsrail'i men edecek mi? - 4. Resim

İngiltere'nin başkentinde binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen ve dünyaca ünlü isimlerin sahne aldığı "Together for Palestine" (Filistin için bir arada) etkinliğinde konuşan Cantona, "Rusya Ukrayna'da savaş başlattıktan 4 gün sonra FIFA ve UEFA onları men etti. Şimdi ise Uluslararası Af Örgütü'nün soykırım olarak tanımladığı olayların üzerinden 716 gün geçti ve İsrail halen müsabakalara katılmaya devam edebiliyor" şeklinde konuştu.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

