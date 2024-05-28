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Efsane futbolcu Eric Cantona'dan Filistin tepkisi: Soykırım demeyen kimse kaldı mı?

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Efsane futbolcu Eric Cantona&#039;dan Filistin tepkisi: Soykırım demeyen kimse kaldı mı?

Spor Haberleri

Dünya futbolunun iz bırakan isimlerinden olan Eric Cantona, Filistin'de yaşanan insanlık dramına sessiz kalmadı.

Eski futbolcu Eric Cantona, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerlerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı kampa düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.

'SOYKIRIM DEMEYEN KİMSE KALDI MI?'

Cantona, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hala bu suçluları koruyacak kimse kaldı mı? Hala bu suçluları kınamayan kimse kaldı mı? Hala bu suçluları silahlandıran ülkeler kaldı mı? Hala bu duruma soykırım demeyen kimse kaldı mı? Hala böyle bir dehşet karşısında gözyaşı dökmeyen kimse kaldı mı?" sorularını yöneltti.

İsrail ordusunun, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına geçen pazar günü düzenlediği saldırıda en az 45 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Düzenleyen:  - Spor
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