Gabriel Paulista geliyor! Beşiktaş sezonun ilk transferini savunmaya yapıyor

Stefan Savic’in 4 milyon avro istemesi üzerine masadan kalkan siyah beyazlılar, Brezilyalı stoperle anlaşmaya vardı.

Beşiktaş’ta transfer hareketliliği devam ediyor. Giovanni van Bronckhorst’un teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından çalışmalara dört koldan başlayan siyah beyazlılar önceliği savunmaya vermişti. Atletico Madrid’den Stefan Savic’le yapılan görüşme olumsuz sonuçlandı. Karadağlı 33 yaşındaki stoper yıllık 4 milyon avronun yanı sıra ligde şampiyonluğun kazanılması durumunda 500 bin avro da bonus isteyince siyah beyazlı yönetim bu transferden vazgeçti.

GÜNLER SAYILIYOR

Savic’in yerine düşünülen isim için çok uzaklara gidilmedi. Yine Atletico Madrid’da forma giyen Gabriel Paulista’yla bir süre önce ilk görüşmeyi yapan siyah beyazlı yetkililer, dün transferi bitirme noktasına getirdi. Brezilyalı stoperle 2,4 milyon avroya el sıkışıldı. Paulista, takımı Atletico Madrid’le sözleşme bitiş tarihi olan 30 Haziran’dan sonra İstanbul’a gelerek imzayı atacak. Bu süreçte Savic taleplerinde değişikliğe giderse yönetimin tekrar masaya oturacağı öğrenildi.

HIZLI VE OFANSİF

Sağ beke hızlı ve ofansif bir isim arayan Beşiktaş, Sparta Prag forması giyen Angelo Preciado’yu transfer listesine ekledi. Van Bronckhorst’un onay vermesi hâlinde girişimler başlayacak. Başarılı futbolcu ile daha önce Galatasaray’ın da ilgilendiği belirtiliyordu.