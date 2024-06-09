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Bayern Münih, Semih Kılıçsoy'u istiyor! Beşiktaş'ın istediği bonservis açıklandı

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Bayern Münih, Semih Kılıçsoy&#039;u istiyor! Beşiktaş&#039;ın istediği bonservis açıklandı

Spor Haberleri

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy için Avrupa devleri sıraya girdi. İngiliz takımlarının ardından bu defa Almanya Bundesliga temsilcisi Bayern Münih, Türk yıldız için harekete geçti.

A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosunda yer alan Semih Kılıçsoy'a Avrupa takımları yakından ilgi gösteriyor.

Beşiktaş'ta forma giyen 18 yaşındaki yıldız için Bayern Münih'in devrede olduğu öğrenildi.

Bild'in haberine göre Alman devi Semih Kılıçsoy'un menajeri Murat Teber, "Bayern Münih, Manchester City, Arsenal, PSG, Monaco, Leverkusen ve Stuttgart gibi kulüplerin Semih'i takip ettiğini biliyorum" ifadelerini kullanırken bu ilgi konusunda da bilgilendirildiklerini belirtti. 

Bayern Münih, Semih Kılıçsoy'u istiyor! Beşiktaş'ın istediği bonservis açıklandı - 1. Resim

BAYERN MÜNİH SEMİH KILIÇSOY İÇİN DEVREDE

Yeni teknik direktör Vincent Kompany yönetiminde sezona girecek Bayern Münih'in Türk yıldız için teklif yapmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 35 maça çıkan Semih, 12 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

Milli oyuncu ile İngiltere ve Hollanda'dan bazı takımların da devrede olduğu ve EURO 2024 sonrası Beşiktaş'ın kapısını çalması bekleniyor.

Genç yıldızını en az 2 sene daha takımda tutmak isteyen Siyah-beyazlıların, 25 milyon euro gelir hedeflediği iddia ediliyor.

Düzenleyen:  - Spor
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