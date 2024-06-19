Galatasaray, Fenerbahçe'nin anlaşması beklenen Batshuayi'yi kaptı

Galatasaray'ın Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi ile anlaşma sağladığı belirtildi. Fenerbahçe formasıyla bu sezon toplam 24 gole imza atan Batshuayi'nin 3 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

Süper Kupa ve Süper Lig şampiyonluğunu kazanarak iki kupayla taraftarını sevince boğan Galatasaray, yeni sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor.

BATSHUAYİ'DEN GALATASARAY'A 3 YILLIK İMZA

Beşiktaş'ın ardından Fenerbahçe'ye giden Michy Batshuayi, iki sezonun ardından serbest kaldı. Icardi'nin yanına golcü arayışında olan Galatasaray'ın Batshuayi ile anlaştığı iddia edildi.

Sarı kırmızılıların Batshuayi'yle 3 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi. Oyuncunun istediği imza parasının ise 7 milyon euro olduğu ifade edildi.