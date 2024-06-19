Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaray, Fenerbahçe'nin anlaşması beklenen Batshuayi'yi kaptı

Galatasaray, Fenerbahçe'nin anlaşması beklenen Batshuayi'yi kaptı

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Galatasaray, Fenerbahçe&#039;nin anlaşması beklenen Batshuayi&#039;yi kaptı

Spor Haberleri

Galatasaray'ın Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi ile anlaşma sağladığı belirtildi. Fenerbahçe formasıyla bu sezon toplam 24 gole imza atan Batshuayi'nin 3 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

Süper Kupa ve Süper Lig şampiyonluğunu kazanarak iki kupayla taraftarını sevince boğan Galatasaray, yeni sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor.

Galatasaray, Fenerbahçe'nin anlaşması beklenen Batshuayi'yi kaptı - 1. Resim

BATSHUAYİ'DEN GALATASARAY'A 3 YILLIK İMZA

Beşiktaş'ın ardından Fenerbahçe'ye giden Michy Batshuayi, iki sezonun ardından serbest kaldı. Icardi'nin yanına golcü arayışında olan Galatasaray'ın Batshuayi ile anlaştığı iddia edildi.

Sarı kırmızılıların Batshuayi'yle 3 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi. Oyuncunun istediği imza parasının ise 7 milyon euro olduğu ifade edildi.

Galatasaray, Fenerbahçe'nin anlaşması beklenen Batshuayi'yi kaptı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Spor
Manisa’nın Soma ilçesinde orman yangınına müdahale devam ediyorDiş ağrısı şikayetiyle gitti, ‘delirten hastalığı’ 4 sene sonra yendi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Süper Lig'de harcama limitleri açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray harcama limitlerinde fark attı - SporSüper Lig'de harcama limitleri açıklandıFilenin Sultanları'nın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki rakipleri belli oldu - SporFilenin Sultanları'nın rakipleri belli olduTrabzonspor ve Başakşehir'in Avrupa'daki rakipleri belli oldu - SporAvrupa'daki rakiplerimiz belli olduFenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turundaki rakibi belli oldu - Sporİşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibiMiniklerin seremonide Arda Güler'i göz hapsine alması olay oldu - SporSeremoniye damga vuran kare!Halil Umut Meler'e Avrupa Şampiyonası'nda yeni görev! Dev maçta düdük çalacak - SporHalil Umut Meler'e Avrupa Şampiyonası'nda yeni görev
Sonraki Haber Yükleniyor...