Süper Lig'de harcama limitleri açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray harcama limitlerinde fark attı

Türkiye Futbol Federasyonu, 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek takımların harcama limitlerini açıkladı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin diğer takımlarla arasındaki fark dikkat çekti.

Süper Lig'de 2024-2025 sezonu harcama limitleri açıklandı. TFF'nin yeni sezon öncesinde açıkladığı harcama limitleri ve yüzde 30 sapma dahil limitlere dört büyükler damda vurgu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre takımların harcama limitleri şu şekilde;

DÖRT BÜYÜKLERİN HARCAMA LİMİTLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Son şampiyon Galatasaray'ın harcama limiti; 2 milyar 644 milyon 102 bin 521 TL, yüzde 30 sapma dahil 3 milyar 437 milyon 333 bin 278 TL olarak belirlendi.

Fenerbahçe'nin harcama limiti ise 2 milyar 526 milyon 984 bin 489 TL. Yüzde 30 sapma dahil de 3 milyar 285 milyon 79 bin 836 TL.

Ligi üçüncü sırada bitiren Trabzonspor'un harcama limiti 1 milyar 460 milyon 956 bin 228 TL olarak açıklanırken, yüzde 30 sapma dahil ise 1 milyar 899 milyon 243 bin 96 TL olduğu belirtildi.

Beşiktaş ise dört büyük takım arasında harcama bütçesinde en az hakka sahip olan takım oldu. Kara Kartal'ın harcama limiti 1 milyar 438 milyon 325 bin 12 TL. Siyah beyazlıların yüzde 30 sapma dahil harcama limiti ise 1 milyar 869 milyon 822 bin 515 TL.