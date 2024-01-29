Galatasaray, Gaziantep FK'yı ağırlıyor! Okan Buruk şapkadan tavşan çıkartacak
Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, evinde Gaziantep FK'yı konuk edecek. Sacha Boey'i Bayern Münih'e satan Sarı-kırmızılılar, sağ bekte oynatacağı ismi buldu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un zorlu maçtaki kadrosu belli oldu.
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Şampiyonluk yarışında Fenerbahçe ile çekişen Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.
RAMS Park'ta yapılacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.
Süper Lig'de çıktığı 22 müsabakada 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 57 puan topladı. Fenerbahçe'nin aynı puanla liderlik koltuğunda oturduğu ligde Galatasaray, averajla ikinci sırada yer alıyor.
Gaziantep FK ise ligde oynadığı maçların 6'sını kazanırken, 5'inde berabere kaldı ve 11'ini kaybetti. Gaziantep temsilcisi, topladığı 23 puanla 23. haftaya 15. sırada başladı.
Galatasaray, iki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı 3-0 kazanmıştı.
GALATASARAY EVİNDE KAYBETMİYOR
Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 28 maçta mağlup olmadı.
Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 28 mücadeleyi kaybetmedi.
Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 26 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.
GALATASARAY - GAZİANTEP FK MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Sanchez, Barış, Torreira, Kerem Demirbay, Zaha, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi
Gaziantep FK: Nita, Mbakata, Arda, N'Koudou, Djilobodji, Morais, Furkan, Jevtovic, Maxim, İlker, Dragus
Kaynak: Türkiye Gazetesi