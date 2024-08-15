Galatasaray Konyaspor deplasmanında 2'de 2 peşinde
Düzenleyen: Hüseyin Ekici / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Spor Haberleri / Anadolu Ajansı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın Konyaspor'a konuk olacak. Ligin ilk maçında Hatayspor'u yenen Aslan, 2'de 2 peşinde.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig 2. hafta açılış maçında yarın TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.
Ligin ilk maçında sahasında Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenerek sezonu 3 puanla açan sarı-kırmızılı ekip, Konya deplasmanından kayıpsız dönmeye çalışacak.
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Davinson Sanchez'in tedavisi sürerken, yeni transferlerden Elias Jelert'in ise bu maçın kadrosuna alınması bekleniyor.
Düzenleyen: Hüseyin Ekici - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı