Galatasaray, ligde 5. haftayı da lider tamamladı! İşte takım sıralamaları

Trendyol Süper Lig'de 5. hafta sona erdi. Galatasaray 15 puanla zirvedeyken, Fenerbahçe ve Trabzonspor 10 puanla Galatasaray'ı takip etti.
HAFTANIN MAÇLARININ ÖZETİ
Haftanın kapanış maçında Çaykur Rizespor, 90+3. dakikada attığı golle Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi.
Haftanın en önemli maçında Fenerbahçe, Trabzonspor'u 1-0 mağlup ederken Galatasaray, deplasmanda ikas Eyüpspor'u 2-0 yendi ve liderliğini sürdürdü.
Beşiktaş, RAMS Başakşehir'i uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup etti.
Süper Lig'in 5. haftasında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GALATASARAY A.Ş.
|5
|5
|0
|0
|15
|1
|14
|15
|2.FENERBAHÇE A.Ş.
|4
|3
|1
|0
|7
|2
|5
|10
|3.TRABZONSPOR A.Ş.
|5
|3
|1
|1
|4
|2
|2
|10
|4.GÖZTEPE A.Ş.
|5
|2
|3
|0
|7
|2
|5
|9
|5.HESAP.COM ANTALYASPOR
|5
|3
|0
|2
|6
|5
|1
|9
|6.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|5
|3
|0
|2
|7
|9
|-2
|9
|7.TÜMOSAN KONYASPOR
|4
|2
|1
|1
|9
|4
|5
|7
|8.CORENDON ALANYASPOR
|4
|2
|1
|1
|5
|3
|2
|7
|9.SAMSUNSPOR A.Ş.
|4
|2
|1
|1
|5
|4
|1
|7
|10.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|3
|2
|0
|1
|4
|4
|0
|6
|11.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|4
|1
|1
|2
|2
|6
|-4
|4
|12.İKAS EYÜPSPOR
|5
|1
|1
|3
|4
|9
|-5
|4
|13.KASIMPAŞA A.Ş.
|4
|1
|0
|3
|4
|6
|-2
|3
|14.ZECORNER KAYSERİSPOR
|4
|0
|3
|1
|3
|7
|-4
|3
|15.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK
|4
|1
|0
|3
|2
|7
|-5
|3
|16.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ
|3
|0
|2
|1
|2
|3
|-1
|2
|17.KOCAELİSPOR
|5
|0
|1
|4
|2
|8
|-6
|1
|18.GENÇLERBİRLİĞİ
|5
|0
|0
|5
|3
|9
|-6
|0
