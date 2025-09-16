Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaray, ligde 5. haftayı da lider tamamladı! İşte takım sıralamaları

Galatasaray, ligde 5. haftayı da lider tamamladı! İşte takım sıralamaları

Kaynak: Anadolu Ajansı, Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray, ligde 5. haftayı da lider tamamladı! İşte takım sıralamaları
Süper Lig, Galatasaray, Fenerbahçe, Haber
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı, Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig'de 5. hafta sona erdi. Galatasaray 15 puanla zirvedeyken, Fenerbahçe ve Trabzonspor 10 puanla Galatasaray'ı takip etti.

Trendyol Süper Lig'de 5. hafta sona erdi. Galatasaray 5'te 5 yaparak liderliğini sürdürürken Fenerbahçe bir maç eksiğiyle 10 puanla ikinci sırada. 

HAFTANIN MAÇLARININ ÖZETİ 

Haftanın kapanış maçında Çaykur Rizespor, 90+3. dakikada attığı golle Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi.

Haftanın en önemli maçında Fenerbahçe, Trabzonspor'u 1-0 mağlup ederken Galatasaray, deplasmanda ikas Eyüpspor'u 2-0 yendi ve liderliğini sürdürdü.

Beşiktaş, RAMS Başakşehir'i uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup etti.

Galatasaray, ligde 5. haftayı da lider tamamladı! İşte takım sıralamaları - 1. Resim

Süper Lig'in 5. haftasında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.GALATASARAY A.Ş.55001511415
2.FENERBAHÇE A.Ş.431072510
3.TRABZONSPOR A.Ş.531142210
4.GÖZTEPE A.Ş.52307259
5.HESAP.COM ANTALYASPOR53026519
6.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.530279-29
7.TÜMOSAN KONYASPOR42119457
8.CORENDON ALANYASPOR42115327
9.SAMSUNSPOR A.Ş.42115417
10.BEŞİKTAŞ A.Ş.32014406
11.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.411226-44
12.İKAS EYÜPSPOR511349-54
13.KASIMPAŞA A.Ş.410346-23
14.ZECORNER KAYSERİSPOR403137-43
15.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK410327-53
16.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ302123-12
17.KOCAELİSPOR501428-61
18.GENÇLERBİRLİĞİ500539-60
Kaynak: Anadolu Ajansı, Türkiye Gazetesi
Borsa İstanbul'da manipülasyon iddiası! 14 şüpheli gözaltındaUfuk Özkan'a ne oldu? Son sağlık durumu araştırılıyor, kardeşinden açıklama var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Shane Larkin, Milli Takım'ı bıraktı! "Teşekkürler Türkiye, benim için onurdu" - SporYıldız oyuncudan Türk Milli Takımı'na vedaOnana, Ada'da gündem oldu! İngilizlerin büyük şaşkınlığı - SporAda'da gündem oldu! İngilizlerin büyük şaşkınlığıİlhan Palut'tan taraftarın tezahüratlarına cevap: O uysal adam yok olur! - SporMaç sonu isyan etti: O uysal adam yok olur!Galatasaray'da Lemina kararı: Görüşmeler şimdiden başladı - SporGalatasaray'da sürpriz karar: Görüşmeler hemen başladıFenerbahçe'de Domenico Tedesco memnun değil: Bunu kabul edemem - SporGalibiyete rağmen memnun değilMilli takımların final sendromu! Türk gibi başladık, Türk gibi bitirdik - SporMilli takımların final sendromu!
Sonraki Haber Yükleniyor...