Galatasaray'a genç orta saha takviyesi! Amerikalı 22 yaşındaki Johnny Cardoso gündemde

Galatasaray, gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, kadrosuna Johnny Cardoso'yu katmak istiyor. Süper Lig'i 102 puanla rekor kırarak şampiyon tamamlayan Galatasaray, bu başarıyı tekrarlama peşinde.

Son dönemlerde orta saha transferi için yoğun bir mesai harcayan Galatasaray'ın gündeminde, daha önce de adı geçen Johnny Cardoso bulunuyor. A Spor'un haberine göre Aslan, Real Betis'te forma giyen genç orta saha oyuncusuyla bir kez daha ilgileniyor.

DEĞERİ 25 MİLYON EURO

Ocak 2024'te Internacional'den 6 milyon euro karşılığında transfer edilen 22 yaşındaki Johnny Cardoso için önümüzdeki günlerde teklif yapılabileceği iddia ediliyor.

Piyasa değeri 25 milyon euro olan Cardoso ile Roma, Borussia Dortmund ve Fiorentina'nın da ilgilendiği belirtiliyor. İspanya'da 17 maçta 1 gol ve 2 asistle oynayan genç yıldızın, Real Betis ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.