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Meta, ChatGPT'nin rakibi olan Llama 3.1'i duyurdu! Şirket yakında ChatGPT'yi geçeceğini düşünüyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Meta, ChatGPT&#039;nin rakibi olan Llama 3.1&#039;i duyurdu! Şirket yakında ChatGPT&#039;yi geçeceğini düşünüyor

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Meta, Llama 3.1 adlı en yeni ve en büyük açık kaynaklı yapay zeka modelini duyurdu. CEO Mark Zuckerberg, bu modelin yıl sonunda ChatGPT'yi geçerek en yaygın kullanılan yapay zeka asistanı olacağını öngörüyor. Llama 3.1, 405 milyar parametreyle şimdiye kadar ki en karmaşık model ve Nvidia'nın H100 GPU'ları ile eğitildi.

Llama 3.1, çeşitli kıyaslamalarda GPT-4o ve Claude 3.5 Sonnet'i geride bıraktı. Meta, AI asistanını daha fazla ülkede ve dilde kullanılabilir hale getirmeyi planlıyor ve belirli benzerliklere göre görseller üretebilen bir özellik de ekliyor.

Meta, Llama 3.1'in geliştirilme maliyetini açıklamasa da, Nvidia çiplerinin maliyetine dayanarak yüz milyonlarca dolara mal olduğu tahmin ediliyor. Meta, bu modeli yalnızca yüz milyonlarca kullanıcısı olan şirketlere açık bir lisansla dağıtıyor.

Meta, ChatGPT'nin rakibi olan Llama 3.1'i duyurdu! Şirket yakında ChatGPT'yi geçeceğini düşünüyor - 1. Resim

YAPAY ZEKA MODELLERİNİ GERİDE BIRAKACAK

Zuckerberg, açık kaynaklı AI modellerinin tescilli modelleri geride bırakacağını ve daha hızlı gelişeceğini savunuyor. Llama 3.1'in, çoğu geliştiricinin öncelikli olarak açık kaynak kullanmaya başladığı sektörde bir dönüm noktası olacağını belirtiyor.

Meta, Llama 3.1'i dünyaya duyurmak için Microsoft, Amazon, Google, Nvidia ve Databricks gibi şirketlerle iş birliği yaptı. Llama 3.1'in, OpenAI'nin GPT-4o modeline kıyasla daha düşük maliyetle çalıştığını iddia ediyor ve model ağırlıklarını yayınlıyor.

Meta, Llama 3.1'in geliştiriciler arasında popüler olacağını ve daha düşük maliyetli bir şekilde daha küçük modeller için bir öğretmen olarak kullanılacağını öngörüyor. Model, kırmızı takım çalışması ve düşmanca testi de içeren zorlu testlere tabi tutuldu.

Meta, ChatGPT'nin rakibi olan Llama 3.1'i duyurdu! Şirket yakında ChatGPT'yi geçeceğini düşünüyor - 2. Resim

LLAMA 3.1 NEREDE KULLANILABİLİR?

Llama 3.1, ABD'de WhatsApp ve Meta AI web sitesi üzerinden erişilebilir olacak ve Instagram ve Facebook'ta da kullanıma sunulacak. Yeni diller desteklenecek ve 405 milyar parametreli model ücretsiz olarak kullanılabilecek. Ancak, belirli bir sayıda istemi aşan kullanıcılar daha küçük bir modele geçiş yapacak.

Meta'nın yeni "Imagine Me" özelliği, yüzünüzü telefon kamerasıyla tarayarak benzerliğinizi oluşturduğu görüntülere eklemenize olanak tanıyor. Bu, deepfake oluşumunu engellemeyi amaçlıyor.

Zuckerberg, Meta AI'nın yıl sonunda ChatGPT'yi geçeceğini öngörüyor. Ancak, Meta henüz asistanı için kullanım rakamları paylaşmadı.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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