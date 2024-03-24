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Haberler > Spor > Galatasaray’da sol kanadın sahibi yine değişiyor, yeni moda Zaha

Galatasaray’da sol kanadın sahibi yine değişiyor, yeni moda Zaha

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray’da sol kanadın sahibi yine değişiyor, yeni moda Zaha

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kerem Aktürkoğlu’nun düşen performansı, Zaha’nın da sonradan girdiği maçlarda etkin rol oynaması Okan Buruk’un planlarını değiştirdi

Galatasaray’da sol kanattaki sirkülasyon devam ediyor. Okan Buruk’un sezon başında sol kanatta tercih ettiği Wilfred Zaha, performansının inişli çıkışlı olması sebebiyle bu bölgeyi Kerem Aktürkoğlu’na kaptırmıştı. Millî futbolcunun son iki aydır sol kanattaki etkisizliği yeni bir değişime yol açacak gibi. Teknik direktör Okan Buruk’un, yedek kaldığı için problem çıkarmayan, oyuna sonradan girdiğinde de önemli katkılar sağlayan Zaha’yı yeniden ilk 11’de başlatmayı planladığı öğrenildi. 

WEST HAM YALANLANDI

Fildişili oyuncu, Kasımpaşa maçında da oyuna sonradan girmiş ve takım gerideyken maçın seyrini değiştiren başlıca isim olmuştu. Öte yandan Zaha’nın takımdan ayrılacağı iddiaları da yalanlandı. Ada basınında çıkan haberlerde, İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United’ın yıldız oyuncuyla ilgilendiği, Zaha’nın da Londra ekibine sıcak baktığı belirtilmişti. Zaha’nın erkek kardeşi ve menajeri Herve Zaha, iddiaların gerçekliğinin bulunmadığını belirterek Zaha’nın Galatasaray’a konsantre durumda olduğunu ifade etti.

DRİPLİNG USTASI

Bu sezon oldukça eleştirilen Wilfried Zaha için rakamlar farklı konuşuyor. Fildişi Sahilli yıldız, üçüncü bölgede en fazla dripling yapan kanat oyuncuları arasında ikinci sırada yer aldı. 2,39 başarılı dripling yapan Zaha’nın önünde 3,24’le Adana Demir’den Yusuf Sarı bulunuyor.

NAPOLİ İSTİYOR

İtalyan basınında çıkan haberlerde, Galatasaray’ın tecrübeli stoperi Victor Nelsson için Napoli’nin devreye girdiği iddia edildi. Tutto Mercato’da yer alan haberde, iki kulübün şimdiden pazarlıklara başladığı belirtildi. Danimarkalı stoper sezon başında yedek kaldığı için ayrılmak istediğini açıklamış, daha sonra hırs yaparak formayı kapmıştı. 

GELECEK SEZON DA ASLAN OLABİLİR

Galatasaray’ın, İngiltere Premier Lig ekibi Fulham’dan kiraladığı Carlos Vinicius, Galatasaray’da çok mutlu. Kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Brezilyalı golcü, ülkesinde verdiği demeçte Türkiye’yi çok sevdiğini belirterek, “Sezon sonu Fulham’a döneceğim ama Galatasaray kalmamı isterse bunu değerlendirebilirim” dedi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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