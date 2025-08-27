Galatasaray'da Zaniolo için kritik günler! Görüşmeler tıkandı

Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo'nun Udinese'ye transferi, yaşanan son gelişmelerle çıkmaza girdi.

İLERLEME KAYDEDİLEMİYOR

Foot Mercato'da yer alan habere göre Galatasaray ve Udinese arasında Zaniolo'nun transferi için yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedilemiyor. Bu durum, oyuncunun geleceğiyle ilgili belirsizliği artırıyor.

GALATASARAY'IN TALEBİ KABUL GÖRMEDİ

Haberde, Galatasaray'ın Zaniolo için zorunlu satın alma opsiyonu talep ettiği belirtiliyor. Ancak Udinese'nin bu maddeye sıcak bakmadığı ve görüşmelerin bu nedenle tıkandığı aktarıldı.

Transferin tıkanmasının bir diğer önemli nedeni ise bizzat oyuncunun kendisi. Habere göre Zaniolo, Galatasaray'da kalmak istiyor.