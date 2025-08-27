Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaray'da Zaniolo için kritik günler! Görüşmeler tıkandı

Galatasaray'da Zaniolo için kritik günler! Görüşmeler tıkandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray&#039;da Zaniolo için kritik günler! Görüşmeler tıkandı
Galatasaray, Nicolo Zaniolo, Udinese, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da Nicolo Zaniolo belirsizliği devam ediyor. Sarı-kırmızılıların Udinese ile transfer görüşmeleri tıkanırken, Zaniolo'nun takımdan ayrılmak istemediği belirtildi.

Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo'nun Udinese'ye transferi, yaşanan son gelişmelerle çıkmaza girdi.

İLERLEME KAYDEDİLEMİYOR

Foot Mercato'da yer alan habere göre Galatasaray ve Udinese arasında Zaniolo'nun transferi için yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedilemiyor. Bu durum, oyuncunun geleceğiyle ilgili belirsizliği artırıyor.

Galatasaray'da Zaniolo için kritik günler! Görüşmeler tıkandı - 1. Resim

GALATASARAY'IN TALEBİ KABUL GÖRMEDİ

Haberde, Galatasaray'ın Zaniolo için zorunlu satın alma opsiyonu talep ettiği belirtiliyor. Ancak Udinese'nin bu maddeye sıcak bakmadığı ve görüşmelerin bu nedenle tıkandığı aktarıldı.

Transferin tıkanmasının bir diğer önemli nedeni ise bizzat oyuncunun kendisi. Habere göre Zaniolo, Galatasaray'da kalmak istiyor. 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Club Brugge - Rangers maçı hangi kanalda, ne zaman? Şifresiz canlı yayınlanacak!Sındırgı depreminden sonra oldu! Su kaynakları yer değiştirdi: Araştırmacılar 2 ay süre verdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Antrenmana çıkmıştı! Barış Alper Yılmaz'a Dursun Özbek şoku - SporBarış Alper Yılmaz'a Dursun Özbek şokuBenfica maçı öncesi bomba patladı! Kerem'den Fenerbahçe'ye flaş mesaj - SporKerem'den Fenerbahçe'ye flaş mesajBaşkan Ertuğrul Doğan'dan tecrübeli hocaya övgü! Tekke ile başkayız - SporBaşkan Ertuğrul Doğan'dan tecrübeli hocaya övgü! Tekke ile başkayızBeşiktaş'ın Juventus'tan transfer ettiği yeni stoperi İstanbul'a geldi! - SporBeşiktaş'ın Juventus'tan transfer ettiği yeni stoperi İstanbul'a geldi!Sahne 12 Dev Adam’ın! Eurobasket 2025'in ilk maçında rakip Letonya - SporSahne 12 Dev Adam’ın! Eurobasket 2025'in ilk maçında rakip LetonyaCuseta başa bela oldu! Spartak Moskova da almadı - SporCuseta başa bela oldu! Spartak Moskova da almadı
Sonraki Haber Yükleniyor...