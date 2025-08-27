Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Antrenmana çıkmıştı! Barış Alper Yılmaz'a Dursun Özbek şoku

Antrenmana çıkmıştı! Barış Alper Yılmaz'a Dursun Özbek şoku

Galatasaray'da yaşanan Barış Alper Yılmaz krizi sürüyor. Önceki gün takımla yeniden çalışmalara başlayan yıldız futbolcu ile ilgili Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in rapor beklediği ve bu rapora göre Barış Alper Yılmaz'a ceza verilebileceği ifade edildi.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz belirsizliği devam ediyor. Barış Alper'in NEOM'dan gelen teklifi kabul etme kararında bir değişiklik yaşanmadığı öne sürüldü.

ANTRENMANLARA ÇIKMAYA BAŞLADI

Sabah'ta yer alan habere göre Barış Alper Yılmaz, NEOM transferi konusunda yönetimle ters düşünce geçtiğimiz hafta antrenmanlara çıkmamıştı. Yıldız futbolcunun menajeri yaptığı açıklamayla yönetimi suçlarken, Barış Alper Yılmaz ise önceki gün yeniden takımla çalışmaya başlamıştı.

DURSUN ÖZBEK RAPOR BEKLİYOR

Barış Alper Yılmaz'ın satılmaması konusunda kararı kesin olan Dursun Özbek'in milli futbolcuyla ilgili rapor beklediği belirtildi. Gelecek rapora göre Barış Alper Yılmaz'a para cezası verilebileceği aktarıldı.

Öte yandan 25 yaşındaki milli oyuncunun Okan Buruk'la gerçekleştirdiği görüşmede de özür dilediği ifade edildi.

