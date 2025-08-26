Galatasaray'da şoke eden gelişme! Herkes KAP bekliyordu... Ve transfer iptal oldu

Bir yandan transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'a takımdan ayrılacak isimlerin başında yer alan Carlos Cuesta'dan kötü haber geldi.

Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Kolombiyalı stoper için sarı-kırmızılılar, Rusya Ligi takımlarından Spartak Moskova ile temas halindeydi.

RUSLAR TRANSFERDEN VAZGEÇTİ

Transferin gerçekleşmesi an meselesiyken sürpriz bir gelişme yaşandığı öne sürüldü. Rus basınından Championat'ta yer alan habere göre Spartak Moskova transferden vazgeçti. Spartak Moskova'nın transferden neden vazgeçtiğine ilişkinse bir bilgi paylaşılmadı.

Daha önce çıkan haberlerde Rus ekibinin 26 yaşındaki stoper için 6.5 milyon euro ve 2 milyon euro bonus ödemesi yapacağı belirtilmişti.

Galatasaray'a geçtiğimiz sezonun devre arasında Belçika ekibi Genk'ten transfer olan Cuesta, sarı-kırmızılılarda 9 maça çıktı.