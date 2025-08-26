Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaray'da şoke eden gelişme! Herkes KAP bekliyordu... Ve transfer iptal oldu

Galatasaray'da şoke eden gelişme! Herkes KAP bekliyordu... Ve transfer iptal oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray&#039;da şoke eden gelişme! Herkes KAP bekliyordu... Ve transfer iptal oldu
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen isimlerin başında gelen Carlos Cuesta ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Rusya Ligi takımlarından Spartak Moskova ile imza aşamasına gelen Cuesta'nın transferinin iptal olduğu öne sürüldü.

Bir yandan transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'a takımdan ayrılacak isimlerin başında yer alan Carlos Cuesta'dan kötü haber geldi.

Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Kolombiyalı stoper için sarı-kırmızılılar, Rusya Ligi takımlarından Spartak Moskova ile temas halindeydi.

Galatasaray'da şoke eden gelişme! Herkes KAP bekliyordu... Ve transfer iptal oldu - 1. Resim

RUSLAR TRANSFERDEN VAZGEÇTİ

Transferin gerçekleşmesi an meselesiyken sürpriz bir gelişme yaşandığı öne sürüldü. Rus basınından Championat'ta yer alan habere göre Spartak Moskova transferden vazgeçti. Spartak Moskova'nın transferden neden vazgeçtiğine ilişkinse bir bilgi paylaşılmadı.

Galatasaray'da şoke eden gelişme! Herkes KAP bekliyordu... Ve transfer iptal oldu - 2. Resim

Daha önce çıkan haberlerde Rus ekibinin 26 yaşındaki stoper için 6.5 milyon euro ve 2 milyon euro bonus ödemesi yapacağı belirtilmişti.

Galatasaray'a geçtiğimiz sezonun devre arasında Belçika ekibi Genk'ten transfer olan Cuesta, sarı-kırmızılılarda 9 maça çıktı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

"Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi Kore"de kaydedildi! Röportajın ortasında havaya ateş açtı: Herkesin canını alacağım
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Süper Lig kulübü zorda! Acil ödenmesi gereken 150 milyon TL var - Spor1 ayları kaldı! 150 milyon TL ödenmezse...Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş'la da anılmıştı... Lucas Vázquez'in yeni rotası belli oldu - SporAdı Fenerbahçe ve Beşiktaş'la da anılmıştı... Lucas Vázquez'in yeni rotası belli olduZeynep Sönmez Amerika Açık’ta ikinci tura çıktı - SporZeynep Sönmez Amerika Açık’ta ikinci tura çıktıSamsunspor, Ahmed Kutucu’yu kadrosuna katmak istiyor - SporSamsunspor, Ahmed Kutucu’yu kadrosuna katmak istiyorHedef Şampiyonlar Ligi! İşte Fenerbahçe’nin Benfica maçı kamp kadrosu - Spor16 yıl sonra ilk peşindeler! Kamp kadrosu belli olduTFF'den yabancı hakem için son karar - SporTFF'den yabancı hakem için son karar
Sonraki Haber Yükleniyor...