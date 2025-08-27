Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Galatasaray'ın transfer gündemine projektör tuttuk! 4 isim 4 resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Şampiyonlar Ligi için UEFA’ya bir hafta içinde liste verecek olan sarı kırmızılıların gündemindeki isimler ve durumları neler?

ALİ NACİ KÜÇÜK - Şampiyonlar Ligi kadrolarını 2 Eylül’de UEFA’ya bildirmesi gereken Galatasaray’da yoğun bir mesai var. Kaleci, stoper ve orta saha takviyeleri ile Şampiyonlar Ligi’ne güçlü bir giriş yapmak isteyen sarı kırmızılılarda önceki gece başkan Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk ve Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu transfer zirvesi gerçekleştirdi. İşte bu zirve sonrasında transfer gündemindeki isimler ve durumları…

Galatasaray'ın transfer gündemine projektör tuttuk! 4 isim 4 resim - 1. Resim

1-EDERSON-LAMMENS!

Galatasaray, iki aydır istediği Ederson için büyük bir teyakkuz içinde! Sarı kırmızılılar, Brezilyalı kalecinin yıllık ücretini 7 milyon avroya, bonservis bedelini ise 10+2 yani 12 milyon avroya kadar çekti. Manchester City’nin Donnarumma’yı transfer etmesini bekleyen Galatasaray, bir taraftan bu transferi de yakından takip ediyor. Ederson’da aksilik çıkması hâlinde Antwerp kalecisi Lammens için Belçika ekibine 10 milyon avroluk teklif yapılacak.

Galatasaray'ın transfer gündemine projektör tuttuk! 4 isim 4 resim - 2. Resim

2- WİLFRİED SİNGO

Okan Buruk’un, Wilfried Singo’yu savunmada joker olarak kullanıp hem de Şampiyonlar Ligi’nde Singo-Davinson-Abdülkerim hattı ile üçlü oynatma planı var.  24 yaşındaki oyuncu için Galatasaray 28 milyon avroluk teklifini 30’a çıkardı ve Monaco ile işi bitirmek için dün bir atak daha yaptı. Singo, 5 milyon avroluk ücret karşılığında Galatasaray ile anlaştı. Galatasaray, Monaco cephesini bir an önce ikna edip transferi bitirmek istiyor.

Galatasaray'ın transfer gündemine projektör tuttuk! 4 isim 4 resim - 3. Resim

3- BİSSOUMA

Lemina-Torreira-Sara orta daha merkezinden çok memnun olan Galatasaray’da, Şampiyonlar Ligi’nde bu üçlüyü yedekleyecek bir merkez oyuncusu almak istiyor. Listenin en başındaki isim Bissouma. Galatasaray oyuncu ile 3 milyon avro karşılığında anlaştı. Fakat Tottenham Bissouma’yı satmak istiyor. G.Saray ise kiralama peşinde. Ada kulübü kabul ederse bir yıllık kiralama yapılacak.

Galatasaray'ın transfer gündemine projektör tuttuk! 4 isim 4 resim - 4. Resim

4- BARIŞ ALPER

Galatasaray, NEOM’un dört yıllığına 48 milyon avroluk teklif yaptığı Barış Alper Yılmaz’da taviz vermeyecek. Sarı kırmızılar, Suud kulübü 50+10 yani 60 milyon avro rakamına çıkmadığı takdirde Barış Alper’i bırakmayacak. Önceki gece transfer zirvesinde Başkan Dursun Özbek bu konuya nokta koyup taviz vermeyeceğini belirtti. NEOM, Galatasaray’ın istediği şartları karşılamazsa Barış Alper’in transferine izin verilmeyecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

