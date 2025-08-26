Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Galatasaray Kadın Futbol Takımı yeni sezona hazırlanıyor

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Bolu’da teknik direktör Gabor Gallai yönetiminde çift antrenmanla yeni sezona hazırlanıyor.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Galatasaray Kadın Futbol Takımı, yeni sezona Bolu'da hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Gabor Gallai yönetiminde günde çift antrenman gerçekleştiriyor.

Transfer döneminde olduklarını belirten Gallai, "Yeni oyuncular bekleniyor. Bize uygun isimleri arıyoruz ve yeni transferler yapmayı düşünüyoruz." dedi.

Adım adım ilerlediklerini belirten Gallai, "Önümüzdeki haftalarda birbirimizi daha iyi tanıyarak daha güzel şeyler ortaya koyacağız. İlk hedefimiz şampiyon olmak. Bunun için buradayız. Galatasaray büyük bir camia. Biz de camiayı ve taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, yeni sezon için hazırlıklarına devam ediyor - 1. Resim

"SADECE KENDİMİZE BAKIYORUZ"

Gallai, yeni sezonda ligde güçlü rakiplerin olacağını dile getirerek, "Geçen sezon 4-5 takım ligi iyi bitirdi. Bu sezon da çok güçlü olacaklar ama alt sıralarda kalan takımlar da olacak. Sonuçta rakipler bizi ilgilendirmiyor, biz sadece kendimize bakıyoruz. Sezonu güzel sonuçlarla kapatacağız." diye konuştu.

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, yeni sezon için hazırlıklarına devam ediyor - 2. Resim

KAPTAN EBRU TOPÇU: "GALATASARAY'IN HER ZAMAN HEDEFİ ŞAMPİYONLUK"

Takım kaptanı Ebru Topçu ise kampın verimli geçtiğini dile getirerek, "Şu an her şey güzel. Analizlerimizi yapıyoruz, toplantılar yapıyoruz. Antrenmanlarda yoruluyoruz ama bu yorgunluk bizim için çok önemli. Başarıya ulaşabilmek için şimdi yorulmamız gerekiyor. Galatasaray'ın her zaman hedefi şampiyonluk. Bu sezon da hedefimiz şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'nde kulübümüzü en iyi şekilde temsil etmek. Bu sezon önemli transferler yaptık ve kulüp olarak yeni yapılanmaya gittik. Kamp sürecinde arkadaşlarımızla birbirimizi daha iyi tanıyoruz. Buradan döndüğümüzde her şey daha net ve daha iyi olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, yeni sezon için hazırlıklarına devam ediyor - 3. Resim

Sarı kırmızılı takımın Bolu kampı perşembe günü sona erecek.

