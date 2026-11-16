Galatasaray, RAMS Park Stadyumu'nun zeminindeki bozulmalar nedeniyle Samsunspor maçını 17 bin kişilik Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynama kararı aldı. Kulüp, binlerce kombine sahibini daha sonra bilgilendirecek.

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Galatasaray, zeminindeki bozulmalar sonrası 21 Kasım'daki Samsunspor maçının Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacağını duyurdu.

Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "21 Kasım Cumartesi günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta Samsunspor ile oynayacağımız Trendyol Süper Lig karşılaşması, stadımızın zemininde gerçekleştirilecek bakım ve iyileştirme çalışmalarına daha fazla zaman tanınması amacıyla Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’na alınmıştır" denildi.

Galatasaray'dan zemin 'göçü': Samsun maçı RAMS Park'ta oynanmayacak

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'a ev sahipliği nedeniyle teşekkür eden Galatasaray, karşılaşmanın biletlerine ilişkin detaylı bilgilendirmenin önümüzdeki günlerde paylaşılacağını bildirdi.

Galatasaray'dan zemin 'göçü': Samsun maçı RAMS Park'ta oynanmayacak

ALİ SAMİ YEN'DE KRONİK SORUN

Galatasaray’ın iç saha maçlarını oynadığı RAMS Park’ta çim zeminde uzun süredir devam eden ve bu sezon yeniden şiddetlenen bozulma sorunu yaşanıyor.

Zemin, özellikle yağışlı dönemlerde kaygan, çamurlu ve parçalı hale geliyor; oyuncular ve teknik heyet tarafından eleştiriliyor.

Söz konusu sorun bu yıl ağustos ortasında yeniden ortaya çıkmaya başladı.

Galatasaray'dan zemin 'göçü': Samsun maçı RAMS Park'ta oynanmayacak

SADECE BARÇA MAÇINDA ZEMİN İYİYDİ

Sezon başındaki bozulmalar sonrası Eylül ayında (milli ara döneminde) zemin yenilendi. Hibrit çim serildi. Yeni zemin ilk kez 9 Ekim 2026’da Kasımpaşa maçında kullanıldı. Ardından 13 Ekim Barcelona ve 26 Ekim Fenerbahçe derbisi bu zeminde oynandı. Zeminin yalnızca Barcelona maçında arzu edilen seviyede olduğu yorumları yapıldı.

Ekim sonu – Kasım başı itibarıyla zemin bir kez daha hızla bozuldu. Özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Stuttgart maçı ve Süper Lig’de Amed Sportif Faaliyetler maçı (7 Kasım) sonrasında durum daha da kötüleşti ve kamuoyunda yoğun tartışma başladı.

SAKATLIKLAR ZEMİNE BAĞLANDI

Victor Osimhen ve Rafael Leao’nun sakatlıkları da zemin tartışmalarını büyüttü.

İstanbul’da Ekim-Kasım 2026 döneminde yaşanan yoğun ve uzun süreli yağışlar bozulmayı hızlandırdı. Yeni serilen çimler henüz yeterince kök salmadan yağmura maruz kaldı.



Galatasaray bu sezonun sonunda zemini tamamen yenilemeyi planlıyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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