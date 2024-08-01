Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaray’ın eski futbolcusu Etebo, TFF 1.Lig ekibine transfer oldu

Galatasaray’ın eski futbolcusu Etebo, TFF 1.Lig ekibine transfer oldu

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Galatasaray’ın eski futbolcusu Etebo, TFF 1.Lig ekibine transfer oldu

Spor Haberleri

TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, bir dönem Galatasaray forması da giyen Nijeryalı orta saha oyuncusu Peter Etebo'yu kadrosuna kattı.

Süper Lig'e yükselme hedefi koyan TFF 1. Lig ekibi Gençlerbirliği, Galatasaray'ın eski futbolcusu Peter Etebo'yu renklerine bağladı.

Başkent ekibi, Nijeryalı orta saha ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Galatasaray’ın eski futbolcusu Etebo, TFF 1.Lig ekibine transfer oldu - 1. Resim

ETEBO GENÇLERBİRLİĞİ'NDE

Gençlerbirliği'nden yapılan açıklamada, "Gençlerbirliği’miz, Nijeryalı orta saha oyuncusu Oghenekaro Peter Etebo’yla 2 yıllık anlaşmaya imza attı. Oghenekaro Peter Etebo’ya ailemize hoş geldin diyor, kırmızı-kara forma altında başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Nijeryalı tecrübeli orta saha oyuncusu, futbol kariyeri boyunca sırasıyla; Feirense, Warri Wolves FC, Las Palmas, Stoke, Getafe, Galatasaray, Watford ve Aris takımları formasını giydi.

Düzenleyen:  - Spor
Heniyye'nin öldürülmesi nedeniyle Türkiye'de 1 günlük yas ilan edildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray'dan ayrılan Hamza Akman'ın yeni takımı açıklandı! Genç yıldız kariyerine Avrupa'da devam edecek - SporGalatasaray'dan ayrılan Türk futbolcu, Avrupa'ya açıldıManchester United'lı McTominay, Süper Lig devine 'evet' dedi! Sezonun transferi gerçekleşiyor - SporManchester United'lı McTominay, Süper Lig devine 'evet' dediJürgen Klopp'un kayıp ikiz kardeşi ortaya çıktı! Igor Grshkovich şaşkına uğrattı - SporJürgen Klopp'un kayıp ikiz kardeşi ortaya çıktı!Trabzonspor, Ruzomberok'u ağırlıyor! UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme turu - SporTrabzonspor, Avrupa Ligi'nde Ruzomberok'u ağırlıyorTrabzonspor, yeni transferi Okay Yokuşlu'yu basına tanıttı! Sözleşme şartları açıklandı - SporTrabzonspor, yeni transferi Okay Yokuşlu'yu basına tanıttıMilli boksör Hatice Akbaş, Paris Olimpiyat Oyunları'nda yarı finale çıktı - SporParis'te Türk şovu! Hatice Akbaş yarı finalde
Sonraki Haber Yükleniyor...