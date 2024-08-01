Galatasaray’ın eski futbolcusu Etebo, TFF 1.Lig ekibine transfer oldu
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TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, bir dönem Galatasaray forması da giyen Nijeryalı orta saha oyuncusu Peter Etebo'yu kadrosuna kattı.
Süper Lig'e yükselme hedefi koyan TFF 1. Lig ekibi Gençlerbirliği, Galatasaray'ın eski futbolcusu Peter Etebo'yu renklerine bağladı.
Başkent ekibi, Nijeryalı orta saha ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
ETEBO GENÇLERBİRLİĞİ'NDE
Gençlerbirliği'nden yapılan açıklamada, "Gençlerbirliği’miz, Nijeryalı orta saha oyuncusu Oghenekaro Peter Etebo’yla 2 yıllık anlaşmaya imza attı. Oghenekaro Peter Etebo’ya ailemize hoş geldin diyor, kırmızı-kara forma altında başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Nijeryalı tecrübeli orta saha oyuncusu, futbol kariyeri boyunca sırasıyla; Feirense, Warri Wolves FC, Las Palmas, Stoke, Getafe, Galatasaray, Watford ve Aris takımları formasını giydi.