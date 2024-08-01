Manchester United'lı McTominay, Süper Lig devine 'evet' dedi! Sezonun transferi gerçekleşiyor

Orta saha arayışlarında sona yaklaşan Galatasaray, uzun süredir görüştüğü Scott McTominay'a imza attırmak için gün sayıyor.

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Okan Buruk milli oyuncunun biletini kesti

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Okan Buruk milli oyuncunun biletini kesti

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, şu ana kadar Batshuayi ve Jelert'e imza attırmıştı.

Orta saha için Zenit'den Wendel ile görüşen ama istediği sonucu alamayan Sarı-kırmızılılar, Manchester United'dan Scott McTominay'e imza attırmaya çalışıyor.

Okan Buruk'un özellikle istediği İskoçyalı oyuncu için Tottenham'ın da devrede olduğu öğrenildi.

MCTOMINAY KULÜPLERİN ANLAŞMASINI BEKLİYOR

Süper Lig'de oynamaya sıcak bakan McTominay'ın Galatasaray ile Manchester United'ın anlaşmasını beklediği konuşuluyor.

Galatasaray'ın McTominay için en fazla 20 milyon euro seviyesine çıktığı ve ödemelerin bir kısmını taksite yaymak istediği belirtildi.

Oyuncunun bonservisini peşin almak isteyen Ada ekibi ile pazarlıklar sürüyor.