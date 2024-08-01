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Galatasaray'da bir ayrılık daha! Okan Buruk milli oyuncunun biletini kesti

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Galatasaray&#039;da bir ayrılık daha! Okan Buruk milli oyuncunun biletini kesti

Spor Haberleri

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kadroda düşünülmeyen isimleri de göndermek için yoğun uğraş veriyor. Sarı-kırmızılılar, Okan Buruk'un gözünden düşen Sergio Oliveira'ya takım arıyor.

Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu olan Galatasaray, yeni sezonda kadroda düşünülmeyen isimleri göndermenin planlarını yapıyor.

Okan Buruk'un ilk 11'de düşünmediği Sergio Oliveira'yı göndermek isteyen Sarı-kırmızılılar, gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Daha önce Eyüpspor'un kiralama teklifinde bulunacağı konuşulan Portekizli milli oyuncu için Suudi Arabistan'dan takımların devrede olduğu öne sürüldü.

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Okan Buruk milli oyuncunun biletini kesti - 1. Resim

SERGIO OLIVEIRA İLE YOLLAR AYRILIYOR

Avusturya kampına dahil edilmesine rağmen beklentilerin altında kalan Sergio'nun kulüple 2 senelik sözleşmesi daha bulunuyor.

Yıllık 2 milyon 750 bin euro maaşı bulunan tecrübeli oyuncunun birkaç hafta içinde resmi olarak ayrılması bekleniyor.

Geçen sezon sadece 24 maça çıkan Sergio Oliveira, 2'şer gol ve asist katkısında bulundu.

Düzenleyen:  - Spor
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