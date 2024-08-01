Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki Süper Kupa finali öncesi muhtemel 11'ler belli oldu

Ezeli rakipler Galatasaray ile Beşiktaş, Süper Kupa'da karşılaşacak. Son lig şampiyonu ile kupa şampiyonunu karşı karşıya getirecek olan zorlu derbi öncesi Okan Buruk ile Giovanni van Bronckhorst hazırlıklarını tamamladı. Buruk ilk 11'ini şekillendirirken, GvB'nin ise sarı-kırmızılı takımı devirme planı hazır.

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş, 3 Ağustos Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Süper Kupa'yı kazanmak için kozlarını paylaşacak.

Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk'un dev maçtaki 11'ini büyük ölçüde belli olurken, siyah-beyazlıların Hollandalı hocası Giovanni van Bronckhorst'un ise taktiği hazır.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Okan Buruk, İtalyan ekibi Parma ile oynanan ve 2- 0 kaybedilen hazırlık mücadelesindeki takımla sahaya çıkacak.

OKAN BURUK'TAN SÜRPRİZ YOK

Geçen sezonun yıldızlarından Kaan Ayhan ve en kritik mücadelelerde sahneye çıkan Berkan Kutlu, Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki finalde ilk 11'de yer alacak.

Sağ bek Jelert takıma yeni katıldığı ve henüz oynama fırsatı bulamadığı için Kaan savunmanın sağında başlayacak. Orta sahaya beklenen yıldız isim henüz alınamadığı için Torreira'nın partneri Berkan olacak.

Avusturya kampı boyunca takımla çalışan ve hazırlık maçlarında sürekli oynayan Zaha ve Ziyech, hücumda Mertens ile İcardi'yi tamamlayan isimler olacak.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Berkan, Mertens, Ziyech, Zaha, Icardi.

VAN BRONCKHORST'UN TAKTİĞİ HAZIR

Beşiktaş'ın başında ilk derbi heyecanını Galatasaray karşısında yaşayacak olan Giovanni van Bronckhorst, derbideki oyun planını hazırladı.

Hollandalı hoca, hücuma çıkışlarda bir bekin orta sahaya katılmasını ve ön alanda kalabalık oyun oluşturmayı hedefliyor. GvB bu rolü ise Arthur Masuaku'ya verdi.

Savunmadan çıkışları henüz istediği seviyede bulmayan deneyimli hoca, stoperlerin bu konudaki yetersizliklerinden dolayı oyunu Al-Musrati'nin başlatmasını istedi.

Orta sahada kısa ve hızlı paslar ile yerden oyun kurulmasını isteyen Bronckhorst, Süper Kupa'da takımı daha hızlı ve tempolu oynatarak Galatasaray'ı geçişlerde hazırlıksız yakalamayı amaçlıyor.

Hollandalı hocanın en önemli kozu ise Rafa Silva olacak. 49 yaşındaki çalıştırıcı, Rashica ve Semih'i yönlendirecek ismin Rafa olmasını ve oyunun merkezden kanatlara Portekizli üzerinden dönmesini istiyor

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

Mert Günok, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rafa Silva, Rashica, Semih, Immobile.