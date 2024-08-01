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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakipleri belli oldu

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Galatasaray&#039;ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakipleri belli oldu

Spor Haberleri

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılacak. Sarı-kırmızılılar bu turu geçerse Devler Ligi'nde mücadele edecek. Cimbom'un Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile müthiş bir yarışa giren ve şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray, Avrupa'nın 1 numaralı kupası olan Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başlayacak.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakipleri belli oldu - 1. Resim

MUHTEMEL RAKİPLER BELLİ OLDU

Tek ön eleme oynayacak olan sarı-kırmızılı takım, turu geçmesi durumunda Devler Ligi sahnesinde boy gösterecek. 

Formatı değişen ve bu sezon ilk kez lig usulüne göre oynanacak olan Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için Aslan'ın elemesi gereken muhtemel rakipler belirlendi.

Buna göre sarı-kırmızılı ekibin muhtemel rakipleri şu şekilde:

Dinamo Zagreb
Young Boys
Kızılyıldız
PAOK - Malmö (turu geçen)
Midtjylland - Ferencvaros (turu geçen)

Temsilcimiz, play-off turundaki ilk maçına  20 veya 21 Ağustos tarihinde çıkacak. 

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakipleri belli oldu - 2. Resim

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN YENİ FORMATI

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda yeni formata göre takım sayısı 32'den 36'ya yükseltilerek geleneksel grup aşamasından lig sistemine geçildi.

Takımlar, mevcut sistemdeki 3 rakiple oynanan 6 grup karşılaşması yerine 8 farklı ekibe karşı 4'ü evinde, 4'ü deplasmanda olmak üzere en az 8 lig maçı yapacak.

Ligi ilk 8'de bitiren takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Ligi 9 ile 24. sıralarda tamamlayan ekipler, son 16 turu için iki ayaklı play-off müsabakaları oynayacak.

Düzenleyen:  - Spor
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