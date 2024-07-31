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Haberler > Spor > Galatasaray'da Tete ve Emin Bayram'dan sonra 1 ayrılık daha! Genç oyuncunun yeni adresi belli oldu

Galatasaray'da Tete ve Emin Bayram'dan sonra 1 ayrılık daha! Genç oyuncunun yeni adresi belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray&#039;da Tete ve Emin Bayram&#039;dan sonra 1 ayrılık daha! Genç oyuncunun yeni adresi belli oldu

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray genç oyuncusu Işık Kaan Arslan ile yollarını ayırdı. Geçen sezon Vanspor'a kiralık olarak giden genç oyuncu, Boluspor ile anlaşmaya vardı.

Yeni sezon kadrosunu oluşturmaya çalışan Galatasaray'da gelen transferler kadar giden oyuncular da dikkat çekiyor. Tete ve Emin Bayram ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılar da bir ayrılık daha yaşandı. Geçen sezonu Vanspor'da kiralık olarak geçiren Işık Kaan Arslan ile yollar resmen ayrıldı.

Galatasaray'da Tete ve Emin Bayram'dan sonra 1 ayrılık daha! Genç oyuncunun yeni adresi belli oldu - 1. Resim

RESMEN AÇIKLANDI

Genç oyuncu Trendyol 1.Lig ekiplerinden Boluspor'a transfer oldu. Sarı-kırmızılı ekip, transferi resmen açıkladı. 

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Işık Kaan Arslan'ın transferi konusunda Boluspor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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