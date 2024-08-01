Beşiktaş'a Onana'dan müjdeli haber! Serie A ekibi talip olduğunu açıkladı

Beşiktaş'ın geçen sezon devre arasında Marsilya'ya kiraladığı ve bu sezon takımdan göndermek istediği Jean Onana'ya Serie A'dan talip çıktı. Lecce teknik heyet sorumlusu Onana'yı kadrolarına katmak istediklerini açıkladı.

Beşiktaş'ın yollarını ayırmak istediği Jean Onana'ya İtalya'dan talip çıktı. Lecce'de teknik heyet sorumlusu Pantaleo Corvino, Onana'yla ilgilendiklerini kadrolarına katmak istediklerini söyledi.

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İtalyan basınından Giornalde di Puglia'ya konuşan Corvina, "Çok güçlü bir oyuncu ve onunla ilgileniyoruz. Onu Lecce'ye getirebilecek koşulların olup olmadığını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Geride kalan sezonda Beşiktaş ve Marsilya formasıyla toplam 24 maça çıkan Jean Onana, 1 gol ve 1 asist kaydetti.