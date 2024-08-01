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Galatasaray'dan ayrılan Hamza Akman'ın yeni takımı açıklandı! Genç yıldız kariyerine Avrupa'da devam edecek

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Galatasaray&#039;dan ayrılan Hamza Akman&#039;ın yeni takımı açıklandı! Genç yıldız kariyerine Avrupa&#039;da devam edecek

Spor Haberleri

Galatasaray'ın sözleşmesini uzatmadığı 19 yaşındaki Hamza Akman, Danimarka ekiplerinden Sönderjyke ile resmi sözleşme imzalandı.

Danimarka ekibi Sönderjyske, Galatasaray'dan ayrılan Hamza Akman'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki futbolcuyla 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Galatasaray'dan ayrılan Hamza Akman'dan sürpriz tercih! İşte yeni adresi - 1. Resim

HAMZA AKMAN: OYUN TARZI BANA UYUYOR

Kulüp sitesine konuşan Hamza Akman, "Bu kulübe imza attığım için çok mutluyum. Kariyerimde yeni bir adım atmak için buranın iyi bir yer olduğunu düşünüyorum. Galatasaray A takımında çok fazla süre bulamadım, amacım daha fazla oynayabilmek. Bu kulübün oyun tarzı bana uyuyor. Rakip sahada topla oynamayı ve dribling yapmayı seviyorum. Umarım burada gelişebilirim." dedi.

Hamza Akman yeni takımında 28 numaralı formayı giyecek.

 

Düzenleyen:  - Spor
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