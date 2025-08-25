4-0'lık mağlubiyetin ardından açıklama: "Galatasaray'ın seviyesinde değiliz"

Süper Lig’in 3. haftasında kendi sahasında Galatasaray'a karşı 4-0 kaybeden Kayserispor Teknik Direktörü Markus Gisdol, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

''GALATASARAY'A KARŞI OYNAMAK BİZİM İÇİN ERKENDİ''

Karşılaşmayı değerlendiren Gisdol, "4-0 tabii ki zor bir skor ama Galatasaray'a karşı oynamak bizim için erkendi. Bazı oyuncularımız çok geç katıldılar. Sonunda bu maç özelinde bunlar çok fazlaydı bizim için ama oyuncularımız ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar.'' dedi.

''DERSLER ÇIKARACAĞIZ''

Kayserispor'un teknik direkötrü Gisdol, şunları kaydetti:

"İkinci yarı geri dönmeye çalıştık, mücadele ettik ama bir kere daha yüksek seviye bir takıma karşı konsantrasyon eksikliği yaşayınca ikinci yarının başlamasından 1 dakika sonra golü yedik. Sonrasında 2-1'i yakalamak için fırsatlarımız oldu. Ne yazık ki golü bulamadık. Şunu kabul etmemiz lazım biz Galatasaray'ın seviyesinde değiliz. Tabi ki bu mağlubiyetten dersler çıkaracağız. Takımı geliştirmek adına da daha fazla zamanımız olduğunu düşünüyorum."