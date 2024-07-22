Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz'a Liverpool'dan dev teklif

Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz'a Liverpool'dan dev teklif

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Barış Alper Yılmaz, Galatasaray, Liverpool, Haber

Spor Haberleri

Galatasaray'la müthiş bir sezon geçiren, ardından A Milli Takım formasıyla EURO 2024'e damga vuran Barış Alper Yılmaz'a İngiltere'den birçok takım talip oldu. Son olarak Liverpool'un 30 milyon euro'yu gözden çıkardığı ifade ediliyor.

Galatasaray'ın şampiyonluğunda başrol oynayan Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'de sezonun en iyi isimlerinden biri oldu. 

Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz'a Liverpool'dan dev teklif - 1. Resim

Kariyerinin en iyi dönemini yaşayan Barış, A Milli Takım formasıyla da EURO 2024'te iz bıraktı.

LIVERPOOL'DAN 30 MİLYON EURO

Avrupa'nın devleri tarafından takip edilen 24 yaşındaki futbolcuya; Aston Villa, West Ham United, Brighton ve Borussia Dortmund talip olmuştu. Son olarak ise Liverpool sarı-kırmızılı kulübün kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz'a Liverpool'dan dev teklif - 2. Resim

Fanatik'in haberine göre Kırmızılar, Barış Alper için 30 milyon euro ödemeye hazır.

Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz'a Liverpool'dan dev teklif - 3. Resim

Geçen sezon sarı-kırmızılı formayla 55 maça çıkan yıldız isim, 7 gol ve 12 asistlik performans gösterdi.

Düzenleyen:  - Spor
Dışarı çıkacaklar dikkat! Uyarılar peş peşe geldi: O tarihe kadar kavrulacağızBugün LGS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla beraber boş kontenjanlar da belli olacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beşiktaş özkaynak düzeninin son harikası Mustafa Hekimoğlu - SporYerli ve millî LewandowskiYok artık Doue! İstekleri bitmedi, Galatasaray transferden vazgeçti - Sporİstekleri bitmedi, Galatasaray transferden vazgeçtiSize altın yakışır! Filenin Sultanları Paris'te zirveyi hedefliyor... - SporSize altın yakışır! Filenin Sultanları Paris'te zirveyi hedefliyor...Mourinho, 25 kişilik UEFA listesini belirledi, altı ismi çizdi! - SporListe netleşti, işte Mourinho'nun göndereceği 6 isimRoma çekildi Fener'e kaldı! En Nesyri transferinde mutlu son - SporRoma çekildi Fener'e kaldı!U20 Basketbol Milli Takımı İzlanda'ya mağlup oldu ve klasman düştü - SporU20 Basketbol Milli Takımı İzlanda'ya mağlup oldu ve klasman düştü
Sonraki Haber Yükleniyor...