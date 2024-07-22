Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz'a Liverpool'dan dev teklif
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Galatasaray'la müthiş bir sezon geçiren, ardından A Milli Takım formasıyla EURO 2024'e damga vuran Barış Alper Yılmaz'a İngiltere'den birçok takım talip oldu. Son olarak Liverpool'un 30 milyon euro'yu gözden çıkardığı ifade ediliyor.
Galatasaray'ın şampiyonluğunda başrol oynayan Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'de sezonun en iyi isimlerinden biri oldu.
Kariyerinin en iyi dönemini yaşayan Barış, A Milli Takım formasıyla da EURO 2024'te iz bıraktı.
LIVERPOOL'DAN 30 MİLYON EURO
Avrupa'nın devleri tarafından takip edilen 24 yaşındaki futbolcuya; Aston Villa, West Ham United, Brighton ve Borussia Dortmund talip olmuştu. Son olarak ise Liverpool sarı-kırmızılı kulübün kapısını çalmaya hazırlanıyor.
Fanatik'in haberine göre Kırmızılar, Barış Alper için 30 milyon euro ödemeye hazır.
Geçen sezon sarı-kırmızılı formayla 55 maça çıkan yıldız isim, 7 gol ve 12 asistlik performans gösterdi.