Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz'a Liverpool'dan dev teklif

Düzenleyen: Hüseyin Ekici 22 Temmuz 2024 08:54 - Güncelleme: 22 Temmuz 2024 09:29 - Güncelleme:

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Galatasaray'la müthiş bir sezon geçiren, ardından A Milli Takım formasıyla EURO 2024'e damga vuran Barış Alper Yılmaz'a İngiltere'den birçok takım talip oldu. Son olarak Liverpool'un 30 milyon euro'yu gözden çıkardığı ifade ediliyor.