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Galatasaray, Belçikalı Julie Vanloo'nun sözleşmesini uzattı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray, Belçikalı Julie Vanloo&#039;nun sözleşmesini uzattı

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon kadro planlaması kapsamında takımın tecrübeli oyuncularından Belçikalı Julie Vanloo'nun sözleşmesini uzattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Son olarak, Belçika Kadın Basketbol Milli Takımı'nın 2024 Paris Olimpiyatları kadrosuna seçilen başarılı oyuncumuzu kutlar, hem Olimpiyat Oyunları'nda hem de 2024/25 sezonunda Galatasaray formasıyla üstün başarılar dileriz." denildi.

Vanloo, geçtiğimiz sezon toplamda 43 maçta forma giyerken 12.7 sayı, 2.6 ribaunt, 8.6 asist ortalamalarıyla oynamıştı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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