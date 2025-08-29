Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Gece yarısı Kerem Aktürkoğlu gelişmesi! 'Son dakika' olarak duyurdular

Gece yarısı Kerem Aktürkoğlu gelişmesi! 'Son dakika' olarak duyurdular

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gece yarısı Kerem Aktürkoğlu gelişmesi! &#039;Son dakika&#039; olarak duyurdular
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Uzun zamandır milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmak için Benfica ile pazarlık masasında olan Fenerbahçe, mutlu sona yakın. Portekiz basını, son gelişmeyi gece yarısı manşetten duyurdu.

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde son dakika hareketliliği yaşanıyor. Süper Lig'de sezona istediği gibi başlayamayan ve ardından Şampiyonlar Ligi'ne veda ederek büyük hayal kırıklığına uğrayan Fenerbahçe'de transfer gündemi oldukça yoğun.

Son haftalarda adı sıkça sarı-lacivertlilerle anılan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun kulübü yıkan gole imza atmasının ardından eleştirilerin dozu biraz daha yükselirken, Portekiz basını beklenen transfere dair yeni bir habere imza attı.

PAZARLIKLAR HIZ KAZANDI

Ülkenin önde gelen spor gazetelerinden Record, gece yarısı flaş bir iddiayı gündeme getirdi. Habere göre; Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Fenerbahçe, milli futbolcunun transferini noktalamaya hazırlanıyor.

Sarı-lacivertliler ve Benfica arasındaki Kerem Aktürkoğlu pazarlıkları, Şampiyonlar Ligi rövanş maçının ardından hız kazandı.

Gece yarısı Kerem Aktürkoğlu gelişmesi! 'Son dakika' olarak duyurdular - 1. Resim

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ANLAŞMA TAMAM

Haberde, Fenerbahçe'nin Benfica'nın taleplerini karşılamaya yaklaştığı ve transferin önümüzdeki günlerde tamamlanacağı aktarıldı. 

Gece yarısı Kerem Aktürkoğlu gelişmesi! 'Son dakika' olarak duyurdular - 2. Resim

BAVULLARINI TOPLUYOR

Öte yandan mili futbolcunun da Türkiye'ye dönmeyi dört gözle beklediği, Benfica'nın şimdiye kadar transferin gerçekleşmemesi için direndiği ancak Aktürkoğlu'nun bavullarını toplamaya başladığı ifade edildi.

Sarı-lacivertliler, bu transferle hücum hattını güçlendirmeyi hedeflerken, yıldız futbolcunun imza atmasının ardından yeni sezon planlarının daha da netleşeceğini düşünülüyor.

TEK GOLÜ FENERBAHÇE'YE

Bu sezon tüm kulvarlarda 9 maça çıkıp 462 dakika süre alan Kerem Aktürkoğlu, tek golünü Fenerbahçe'ye attı.

