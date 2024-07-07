Hakan Çalhanoğlu: Buraya kadarmış

Maç sonu göz yaşlarına hakim olamayan Hakan Çalhanoğlu: “İkinci yarıda keşke geri çekilmeseydik. Buraya kadar gelmek de gurur verici”

Büyük üzüntü yaşayan kaptanımız Hakan Çalhanoğlu maçı değerlendirirken, “Çok güzel bir turnuva geçirdik. Maalesef buraya kadarmış” dedi ve, “İkinci yarıya iyi başlamadık. Çok geriye çekildik. İkinci golden sonra uzun toplar denedik ama değerlendirmedik. Keşke geri çekilmeseydik. Buraya kadar gelmek de gurur” ifadelerini kullandı.

SALİH'İN GURURU

Orta saha oyuncumuz Salih Özcan da, “Çok üzgünüz ama devamı gelecek bu takımın. Herkes elinden geleni yaptı. Bu sonucun sonrasında kelimeleri bulmak çok zor” şeklinde duygularını ifade ederken, “Takımın ayağına sağlık. Böyle bir takımda oynadığım için gurur duyuyorum. İnşallah artık hedefimiz 2026 Dünya Kupası olacak” şeklinde konuştu.