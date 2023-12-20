Halil Umut Meler, Emre Belözoğlu'nu suçladı: Provoke etti, affetmeyeceğim!

20 Aralık 2023 09:04 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 09:42

Süper Lig hakemi Halil Umut Meler, Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca'nun yumruklu saldırısı sonrası Ankara'da tedavi altına alınmıştı.

Taburcu olduktan sonra İzmir'e dönen Meler, dünya basınına konu olan skandal saldırının perde arkasını anlattı.

Hürriyet'e konuşan FIFA kokartlı hakem, Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun saldırıyı provoke ettiğini söyledi.

HALİL UMUT MELER: EMRE BELÖZOĞLU'NUN ELİNİ KOLUNU GÖRDÜM

"Maçtan sonra düdüğü çaldıktan sonra oyuncular teşekküre ve tebrik etmeye geldi. Ki bu da görünüyor zaten ekranlarda. O arada Emre Belözoğlu’nun elini, kollarını gördüm. O arada rakip teknik direktör İlhan Palut onu tuttu. Tam biz ne oluyor, ne bitiyor, neler deniyor diye oraya odaklandığımızda eylemi yapan şahıs sol tarafımdan yumruğu vurdu. Ondan sonrasını hatırlıyor muyum, hatırlamıyorum. Çünkü yerde darbe yiyordum. Zaten polis de temsilciler de bunu beklemiyordu. Beklenmeyen bir durum, çünkü oluşabilecek hiçbir hadise yoktu. Sadece bu durumu provoke eden teknik direktördü. Başka hiç kimse değildi."

Halil Umut Meler "Emre Belözoğlu mu provoke etti?" sorusuna ise "Evet bu alenen gözüken bir şey. Maç içerisinde desin ki ‘Bana bu hatayı yaptın, ben senin yüzünden gol yedim.’ Yok. Ankaragücü Spor Kulübü ya da taraftarlarının da bir şeyi yok. Normal bir aksiyonu var. Ya bunu öncesinde planladı. Çünkü biliyorsunuz 2018 yılında benimle ilgili şahsi bir görüşü vardı. Bu şahsi görüşün devam ettiğini düşünüyorum ben de şu an." cevabını verdi.

'GÜLDÜĞÜMÜ İSPATLASIN'

Emre Belözoğlu'nun özür dilemediğini söyleyen Meler, "Darbe yediğinde ben ona gülmüşüm. ‘Güldüğümü ispatlasın, tamam’ dedim ben. Benim için problem değil. Ben bunu hiçbir zaman şahsileştirmedim. Onun görüşüydü. Ama şu güne geldiğimizde beni üzen konu şu; bana o eylemi yapan kişi, yumruk atan kişi benden ve ailemden yazılı olarak özür dilemesine rağmen kendisi özür dilemedi. Emre Belözoğlu özür dilemedi. Varsa ispatlayın, yaptı deyin, ‘mesaj attım’ desin... Ama şu ana kadar, farkındaysanız 2 gün öncesinde verdiği röportajda da herhangi bir şey yok. Üzgün olduğunu söylüyor ama neye üzgün? Şiddeti yapanın şu durumda olduğuna mı üzgün? Yoksa bu duruma kendisi getirdiği için mi üzgün? Yoksa ben darbe yediğim için mi üzgün?" ifadelerini kullandı.

HALİL UMUT MELER: BENDEN ÖZÜR DİLEMİYOR

10 günlük çocuğu olduğunu hatırlatan Meler, "Şimdi baktığımız zaman 2018’de böyle bir beyanı var. Var mı röportajlarında, var. Şimdi bakıyorum benden özür dilemiyor. Ne düşünürsünüz? Beni bırakın ailemden özür dilemiyor. Benim 95 yaşındaki anneannem İzmir’den kalktı geldi ağlaya ağlaya. Benim 10 günlük çocuğum var." şeklinde konuştu.

Emre Belözoğlu'nu İlhan Palut'un tuttuğunu kaydeden Halil Umut Meler, "Bakın bu eylemi yapan kişi, yumruğu atan kişi benden ve ailemden özür dilemesine rağmen kendisi özür dilemedi. Buradan yola çıkarak söyleyeyim; siz ne düşünürsünüz? Soruyorum şimdi aleni bir şekilde; rakip teknik direktör İlhan Palut onu tutmasaydı ne olacaktı?"

HALİL UMUT MELER: FARUK KOCA'YI AFFETMEYECEĞİM

Faruk Koca'yı asla affetmeyeceğini bildiren Halil Umut Meler, "Hayır affetmedim, affetmeyeceğim. Bunu özellikle bir çok yerde söyledim bunu yapan kendisi bir yumruk attı, yıkıldım ve yere düştüm. Ama asıl yerdeyken vurulanlar benim hayatım boyunca unutamayacağım bir durum olacak. O yüzden vicdanen asla affetmeyeceğim. Hiçbir şekilde affetmeyeceğim, yapanları da bunu tahrik edenleri de asla affetmeyeceğim. Bunu özellikle söylüyorum tahrik edeni de edenleri de affetmeyeceğim." dedi.

'DÖNÜŞÜME AİLEM KARAR VERECEK'

Sahalara dönüp dönmeyeceğine ailesinin karar vereceğini aktaran Halil Umut Meler, "Bunun olmaması lazımdı. Ailemin bu duruma düşürülmemesi lazımdı. Sonuç itibariyle bir aileyiz biz. Benim en çok üzüldüğüm onlar oldu. Şu anda zaten onların vereceği karar benim için daha önemli. Onların söylemleri ile bir şekilde yoluma devam edeceğim." şeklinde konuştu.