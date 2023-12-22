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    Halil Umut Meler'e uluslarası destek! Dünya Kupası hakemleri video yayınladı

    Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına uğrayan Halil Umut Meler'e destek çağrıları devam ediyor.

    Halil Umut Meler&#039;e uluslarası destek! Dünya Kupası hakemleri video yayınladı
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Geçtiğimiiz haftalarda uğradığı yumruklu saldırı sonrası dünya gündemine giren Halil Umut Meler'e destek sürüyor.

    Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yaptığı FIFA Kulüpler Dünya Kupası final maçında görev yapacak hakemler, Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından yaşadığı saldırı nedeniyle hakem Halil Umut Meler'e destek mesajı yolladı.

    'KUCAK DOLUSU SEVGİ YOLLUYORUZ'

    FIFA'nın sosyal medya hesabından video paylaşan hakemler, "Merhaba Umut, gördüğün gibi, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde görev alan bu büyük aile, senin yanında. Arkadaşımız, sana kucaklar dolusu sevgi yolluyoruz." ifadelerini kullandı.

    Halil Umut Meler'in her zaman yanında olduklarını vurgulayan hakemler, "Sen, ailemize aitsin. Neler yaşandığını biliyoruz ve arkanda olduğumuzu bilmeni, endişelenmemeni istiyoruz. Kendine iyi bak, güçlü kal. Cidde'den sevgilerle!" değerlendirmesinde bulundu.

    2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın finalinde İngiltere'nin Manchester City takımı ile Brezilya temsilcisi Fluminense, bugün TSİ 21.00'de karşılaşacak.

    Hakem Halil Umut Meler'e sahada linç girişimi! Ankaragücü Başkanı yumrukladı, yöneticiler tekmeledi
    Oynat

    Hakem Halil Umut Meler'e sahada linç girişimi! Ankaragücü Başkanı yumrukladı, yöneticiler tekmeledi

    Ankaragücü-Rizespor maçının son düdüğü sonrasında ortalık savaş alanına döndü. Sahaya giren Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'i yumrukladı. Peşinden gelen kulüp yöneticileri de yerdeki Meler'i tekmeleye başladı. Olay sonrası hakemin gözünün şişmesi kameralara da yansıdı. İşte saldırı anı...

    Türkiye Gazetesi /  - Spor
    Halil Umut MelerRizesporFifa
    Haberler > Spor > Halil Umut Meler'e uluslarası destek! Dünya Kupası hakemleri video yayınladı
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