Türkiye'nin konuştuğu görüntüler ortaya çıktı! Emre Belözoğlu ve Halil Umut Meler koridorda neler yaşadı! İşte detaylar

20 Aralık 2023 12:34 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 12:37

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun Halil Umut Meler ile koridorda bir araya geldiği görüntüler ortaya çıktı.

Meler, Belözoğlu'nun kendisinden özür dilemediğini belirterek Faruk Koca'nın kendisine yönelik saldırısını provoke ettiğini söylemişti.

Bugün apar topar Meler'in açıklamalarına cevap veren Belözoğlu ise en az 4 kez yanına giderek özür dilediğini dile getirdi.

Stadyum kamerasında çıkan görüntülerde ikilinin koridorda bir araya geldiği öğrenildi.

EMRE BELÖZOĞLU: KENDİNİ ELE VERMİŞ OLDU

aklının acelesi olmadığını belirten Belözoğlu, "Haklının acelesi yok. Bu maçla alakalı söylenecek çok bir şey olmadığını ve özür dilediğimi dile getirmiştim. Bir karşılığı olmadı. Ben olaya vakıf olduğumda soyunma odasındaydım. Sonrasında sahaya çıktım. Halil Hoca ve ekibinin yanına giderek üzgün olduğumu söyledim. Koridorda da tekrar karşılaştık. Kendilerine sarılıp, üzgün olduğumu söyleyerek 3-4 defa özür diledim. Pek karşılığı olmadı herhalde. Üzülerek söylüyorum ki bugün yaptığı açıklamada kendisini ele vermiş oldu." ifadelerini kullandı.