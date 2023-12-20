Emre Belözoğlu'ndan Halil Umut Meler'e provokasyon cevabı: Kendisini ele vermiş!

20 Aralık 2023 11:40 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 11:54

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, bu sabah yapılan idman öncesi Halil Umut Meler'in kendisi için yaptığı açıklamalara cevap verdi.

Meler, Belözoğlu'nun kendisinden özür dilemediğini ve Faruk Koca'nın yumruklu saldırısını provoke ettiğini söylemişti.

EMRE BELÖZOĞLU: DÖRT DEFA ÖZÜR DİLEDİM

Haklının acelesi olmadığını belirten Belözoğlu, "Haklının acelesi yok. Bu maçla alakalı söylenecek çok bir şey olmadığını ve özür dilediğimi dile getirmiştim. Bir karşılığı olmadı. Ben olaya vakıf olduğumda soyunma odasındaydım. Sonrasında sahaya çıktım. Halil Hoca ve ekibinin yanına giderek üzgün olduğumu söyledim. Koridorda da tekrar karşılaştık. Kendilerine sarılıp, üzgün olduğumu söyleyerek 3-4 defa özür diledim. Pek karşılığı olmadı herhalde. Üzülerek söylüyorum ki bugün yaptığı açıklamada kendisini ele vermiş oldu." ifadelerini kullandı.

HALİL UMUT MELER, EMRE BELÖZOĞLU İÇİN NE DEMİŞTİ?

Emre Belözoğlu'nun özür dilemediğini söyleyen Meler, "Darbe yediğinde ben ona gülmüşüm. ‘Güldüğümü ispatlasın, tamam’ dedim ben. Benim için problem değil. Ben bunu hiçbir zaman şahsileştirmedim. Onun görüşüydü. Ama şu güne geldiğimizde beni üzen konu şu; bana o eylemi yapan kişi, yumruk atan kişi benden ve ailemden yazılı olarak özür dilemesine rağmen kendisi özür dilemedi. Emre Belözoğlu özür dilemedi. Varsa ispatlayın, yaptı deyin, ‘mesaj attım’ desin... Ama şu ana kadar, farkındaysanız 2 gün öncesinde verdiği röportajda da herhangi bir şey yok. Üzgün olduğunu söylüyor ama neye üzgün? Şiddeti yapanın şu durumda olduğuna mı üzgün? Yoksa bu duruma kendisi getirdiği için mi üzgün? Yoksa ben darbe yediğim için mi üzgün?" ifadelerini kullandı