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Haberler > Spor > Hasan Arat'tan Dursun Özbek'e sert sözler tepki! 'Beşiktaş kendi yanağını okşatmamıştır"

Hasan Arat'tan Dursun Özbek'e sert sözler tepki! 'Beşiktaş kendi yanağını okşatmamıştır"

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Spor Haberleri

Beşiktaş JK Başkanı Hasan Arat, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in sözlerine göndermede bulunarak tepki gösterdi.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in deprem ile ilgili yaptığı açıklamalara cevap verdi.

Siyah beyazlı kulübün Tüzük Tadili ile İlgili Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda kürsüde konuşan Hasan Arat'ın sözleri şöyle:

"Biz burada çalışırken bazı haddini aşan açıklamalar olmuştur. Beşiktaş Jimnastik Kulübü hayır işlerinde tavsiye verebileceğiniz en son kulüptür. Benim camiam daha ilk günden yola çıkmış, yardımlarını yüklemiş, çadırlarını kurmuş, çorba ısıtmış, gece evleri beklemiş, her türlü fedakarlığı bizim evlatlarımız yapmıştır. Kalkıp da haddini bilmeden Beşiktaş'a dilini uzatanlar çok ağır taşın altında kalırlar, dikkat etsinler. Beşiktaşlı bölgeye gitmiş, çocukların başını, yanağını okşamıştır, kendi yanağını okşatmamıştır."

Hasan Arat'tan Dursun Özbek'e sert sözler tepki! 'Beşiktaş kendi yanağını okşatmamıştır

DURSUN ÖZBEK NE DEMİŞTİ?

eçen yıl yaşanan depreme değinen Dursun Özbek, şu ifadeleri dile getirmişti:

"Depremin 1. gününden itibaren TFF'ye dedim ki 'Biz üç kulüp muazzam bir yarış içindeyiz. Öyle bir proje yapalım ki hayırda da bizi yarıştır' 3 tane salon ver bize, kameraları koyalım taraftarımızı arayalım. Böyle bir yarış yapalım.

Bölgenin ihtiyacı kalıcı konut. TOKİ ile anlaşma yaptık. 300 konut üzerine sözleşme yaptık, avansını Galatasaray olarak ödedik. Fenerbahçeliler, Beşiktaşlılar... Bakın bölge insanı kötü durumda. Biz temel atma törenine geldik. 100 tane de geçin... Fenerbahçe siz 150 tane yapın, bizi geçin. Yeşil sahada geçemiyorsunuz, burada geçin."

Düzenleyen:  - Spor
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