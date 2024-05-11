Fenerbahçe'den Dursun Özbek'e sert cevap: 'Utançla İzledik'

Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in "Bakın bölge insanı kötü durumda. Biz temel atma törenine geldik. 100 tane de geçin... Fenerbahçe siz 150 tane yapın, bizi geçin. Yeşil sahada geçemiyorsunuz, burada geçin." sözlerine cevap verdi.

Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, bu sabah yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

'Utançla İzledik' başlığı altında yazılan açıklamanın devamında Özbek'e yönelik sert sözler kullanıldı.

Resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Bugün Dursun Özbek’in Kulübümüzü de hadsizce hedef aldığı,

'Ey Fenerbahçeliler, ey Beşiktaşlılar. Bölge insanı çok kötü durumda. Biz bugün temel atma törenine geldik TOKİ'yle. 100 tane de gelin siz yapın. Fenerbahçeliler 150 yapın, bizi burada geçin. O ki yeşil sahada geçemiyorsunuz, burada geçin' sözlerini utançla takip ettik.

Binlerce canımızı kaybettiğimiz, ülkemizin yaşadığı en büyük acılardan biri olan deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalıştığımız, renkleri, ayrılıkları, kavgaları bir kenara bırakıp omuz omuza bölgedeki insanlarımıza bir nebze destek olmayı amaçladığımız bir durumda, futbol propagandası yapan bir insanın, insani değerlerini sorguluyoruz.

Bu konuda söylenecek çok sözümüz, verilecek cevaplarımız olduğunu,

Ancak ülkemizin, toplumumuzun ve her şeyden önce depremden etkilenen kıymetli halkımızın gündemini böylesine akıl almaz bir yaklaşımla meşgul etmekten imtina ettiğimizi vurgulamak istiyoruz.

Bu şahsın ortaya koyduğu acınası tutumu, vicdanı olan herkesin ve kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

DURSUN ÖZBEK NE DEMİŞTİ?

Geçen yıl yaşanan depreme değinen Dursun Özbek, şu ifadeleri dile getirmişti:

"Depremin 1. gününden itibaren TFF'ye dedim ki 'Biz üç kulüp muazzam bir yarış içindeyiz. Öyle bir proje yapalım ki hayırda da bizi yarıştır' 3 tane salon ver bize, kameraları koyalım taraftarımızı arayalım. Böyle bir yarış yapalım.

Bölgenin ihtiyacı kalıcı konut. TOKİ ile anlaşma yaptık. 300 konut üzerine sözleşme yaptık, avansını Galatasaray olarak ödedik. Fenerbahçeliler, Beşiktaşlılar... Bakın bölge insanı kötü durumda. Biz temel atma törenine geldik. 100 tane de geçin... Fenerbahçe siz 150 tane yapın, bizi geçin. Yeşil sahada geçemiyorsunuz, burada geçin."