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Dev transfer tamamlanıyor! Şampiyonlar Ligi kozu Cristiano Ronaldo'yu cezbetti

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Dev transfer tamamlanıyor! Şampiyonlar Ligi kozu Cristiano Ronaldo&#039;yu cezbetti

Spor Haberleri

Al-Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo'nun yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak bir takımda forma giymek istediği konuşuluyor.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, yeni sezon öncesi kulüp yetkilerini şaşırttı.

Sözleşmesinin bitmesine 1 sene kalan 39 yaşındaki dünya yıldızının Avrupa'ya dönebileceği belirtildi.

Dev transfer tamamlanıyor! Şampiyonlar Ligi kozu Cristiano Ronaldo'yu cezbetti - 1. Resim

Şampiyonlar Ligi atmosferini özleyen Ronaldo'nun bu kulvarda yarışan bir takıma gitmek istediği öğrenildi.

Arabistan'da lig şampiyonluğu yaşayamayan Portekizli oyuncunun ayrılık kararı almayı düşündüğü ve EURO 2024 sonrası kararını vereceği öne sürüldü.

Dev transfer tamamlanıyor! Şampiyonlar Ligi kozu Cristiano Ronaldo'yu cezbetti - 2. Resim

RONALDO ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN AYRILMAK İSTİYOR

Al-Nassr'da 41 resmi maça çıkan Ronaldo, 41 gol ve 12 asist katkısında bulundu.

Lider Al-Hilal'in 9 puan gerisinde yer alan Al-Nassr, 77 puanla ikinci sırada yer alıyor. 

Suudi Arabistan'da yüksek bedeller kazanan Ronaldo'nun daha uygun şartlara Portekiz'e dönebileceği konuşuluyor.

Real Madrid ile 4, Manchester United ile de 1 defa Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Ronaldo, tarihi başarılara imza atmıştı.

Düzenleyen:  - Spor
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