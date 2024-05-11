Beşiktaş'a Ernest Muci piyangosu! İngiltere'den 20 milyon euroluk teklif geldi

Beşiktaş’ta yeni teknik direktör değil ama yardımcısı belli: Topraktepe kalacak

Beşiktaş’ta yeni teknik direktör değil ama yardımcısı belli: Topraktepe kalacak

Beşiktaş'ın devre arası kadrosuna kattığı Ernest Muci için İngiltere Premier Lig'den gelen teklif yönetimi düşündürdü.

Yeni sezon planlamasına başlayan Beşiktaş'ta Ernest Muci için gelen teklif camiayı ikilemde bıraktı.

Devre arası Legia Varşova'dan 11 milyon euroya alınan Arnavut yıldız için Aston Villa'dan 20 milyon euroluk teklif geldiği belirtildi.

Sabah'ın haberine göre; siyah-beyazlıların bu teklife olumsuz cevap verdiği ve yeni sezonda kadroda tutmak istediği kaydedildi.

BEŞİKTAŞ EURO 2024'Ü BEKLİYOR

Arnavutluk'un EURO 2024 kadrosunda yer alması beklenen Muci için turnuva sonrasını bekleyen Beşiktaş'ın şu an için gelen teklifleri ciddiye almadığı öne sürüldü.

Siyah-beyazlı formayla şu ana kadar 14 maça çıkan 23 yaşındaki yıldız, 4 gol kaydetti.

Son oynanan Ankaragücü maçında gol atan Muci, takımını Türkiye Kupası'nda finale çıkaran isim oldu.