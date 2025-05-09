Hatayspor, Vincent Aboubakar ile yollarını ayırdı
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
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Aboubakar, Hatayspor ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla fesh etti.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, resmi sitesinden Vincent Aboubakar ile sözleşmenin feshedildiğini açıkladı.
Hatayspor, Aboubakar'ın sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.
Kamerunlu futbolcu, Hatayspor'da 28 maçta süre buldu ve 8 gol, 2 asist yaptı.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Yasin Görkem Erduran