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Hatayspor, Vincent Aboubakar ile yollarını ayırdı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Hatayspor, Vincent Aboubakar ile yollarını ayırdı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Aboubakar, Hatayspor ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla fesh etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, resmi sitesinden Vincent Aboubakar ile sözleşmenin feshedildiğini açıkladı. 

Hatayspor, Aboubakar'ın sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

Kamerunlu futbolcu, Hatayspor'da 28 maçta süre buldu ve 8 gol, 2 asist yaptı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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