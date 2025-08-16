Havuz sistemi değişiyor! Anadolu ekipleri isyan etti, büyük kulüpler hak verdi

TAHİR KUM'UN HABERİ - Yeni başkanını seçen (Ertuğrul Doğan) Kulüpler Birliği ilk toplantısını önceki gün yaptı. Zirve sonrası Başkan Ertuğrul Doğan “Futbolun en büyük sıkıntısı gelir kalemleri” derken çok fazla ayrıntı vermedi. O ayrıntıya Türkiye Gazetesi ulaştı...

Evet, geçmişten bugüne devam eden, hatta ligin oynanan sayısı ile şampiyon sayısının fazla çıkmasını sağlayan (Beşiktaş’a 1959 öncesi verilen 5 şampiyonluk) yayın gelir dağılımına itiraz vardı. Özellikle Anadolu kulüpleri, gerek sponsor gerekse taşınmazlardan elde ettikleri gelirlerle makası açan büyüklerin durumuna dikkat çekti.

MEVCUT GELİR DAĞILIMI

%46 galibiyet ve beraberliklere

%37 kulüplere eşit dağıtım

%11 şampiyonluk sayılarına

%6 lig ilk 6’da bitirenlere

O GELİR DAĞITILSIN

Ayakta durmakta zorlanan kulüpler, yayın gelirlerinde kulüplerin şampiyonluk sayılarına göre gelirden aldıkları (yüzde 11) payın kaldırılmasını istedi. Bütün kulüpler bu konuda hemfikir oldu ve şampiyonluk sayısına göre verilen gelirin kaldırılarak havuza aktarılması ve her kulübe eşit dağıtılması konusunda anlaşma sağlandı. Yeni düzenleme için çalışmalar hemen başlayacak. Ki geçtiğimiz sezonki dağılıma bakıldığında;

Galatasaray (24) 190 milyon TL,

(24) 190 milyon TL, Fenerbahçe (19) 150 milyon TL,

(19) 150 milyon TL, Beşiktaş (16) 127 milyon TL,

(16) 127 milyon TL, Trabzonspor (7) 55 milyon TL,

(7) 55 milyon TL, Başakşehir (1) 7,9 milyon TL gelir elde etmişti.

KUPA İÇİN YENİ İHALE

Kulüpler Birliği’nde ayrıca kulüplerin gelirlerini artırmaya yönelik yeni fikirler de ortaya atıldı. Destek gören görüşlerden birisi de Ziraat Türkiye Kupası konusunda oldu. Kulüpler, 3. Lig için yayın ihalesi yapmaya hazırlanan Türkiye Futbol Federasyonu’ndan Ziraat Türkiye Kupası için de ya yayın gelir artışına gidilmesini isteyecek ya da yeni bir ihale yapılmasını talep edecek.

Kupadaki gelir dağılımından memnun olmayan, hatta özellikle yabancı futbolculara verilen maç başı ücretlerini bile karşılamadığını savunan kulüpler bu konuda federasyondan destek isteyecek.