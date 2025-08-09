Anadolu Otoyolu'nda birçok araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var
Kaynak: Anadolu Ajansı
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bölgede trafik aksadı, araç yoğunluğu oluştu.
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 2 otomobil, panelvan, minibüs ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Yavaşlayan trafik akışı nedeniyle tünel girişinde de 2 otomobil çarpıştı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan 5 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.
Kazanın ardından otoyolun İstanbul yönünde ulaşımın tek şeritten sağlanması sebebiyle araç yoğunluğu oluştu.
