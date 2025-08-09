Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Anadolu Otoyolu'nda birçok araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

Anadolu Otoyolu'nda birçok araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bölgede trafik aksadı, araç yoğunluğu oluştu.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 2 otomobil, panelvan, minibüs ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Yavaşlayan trafik akışı nedeniyle tünel girişinde de 2 otomobil çarpıştı.

Anadolu Otoyolu'nda birçok araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var - 1. Resim

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan 5 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından otoyolun İstanbul yönünde ulaşımın tek şeritten sağlanması sebebiyle araç yoğunluğu oluştu.

İlk günden ortalık fena karıştı! Fenerbahçe "Kirli yapı" dedi, Galatasaray'dan olay cevap geldi
