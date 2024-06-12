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Haberler > Spor > Her adımı olay! Arda Güler yine sosyal medyayı yıktı geçti: 'Abiiiii'

Her adımı olay! Arda Güler yine sosyal medyayı yıktı geçti: 'Abiiiii'

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Her adımı olay! Arda Güler yine sosyal medyayı yıktı geçti: &#039;Abiiiii&#039;

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gündemden düşmeyen Arda Güler, bu kez de paylaşımıyla sosyal medyayı yıktı. Güler'in paylaşımına yorum yağdı. Takım arkadaşı Courtois, "Bu nasıl bir tarz abiiii" derken şarkıcı Derya Uluğ ise nazar boncuğu emojisi koydu.

Real Madrid ve A Milli Takımı'n yıldızı Arda Güler'in her adımı olay olmaya devam ediyor. Arda Güler, X ve Instagram hesabından Ferdi Kadıoğlu ile birlikte çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

Her adımı olay! Arda Güler yine sosyal medyayı yıktı geçti: 'Abiiiii' - 1. Resim

Güler, fotoğrafını Türk bayrağı emojileriyle paylaştı. Fotoğrafa sosyal medyadan çok sayıda yorum geldi.

Her adımı olay! Arda Güler yine sosyal medyayı yıktı geçti: 'Abiiiii' - 2. Resim

Arda Güler'in Real Madrid'den takım arkadaşı Thibaut Courtois, "What a style (Bu nasıl bir tarz) abiiii" ifadelerini kullandı. Bir diğer takım arkadaşı Dani Carvajal ise "Magic (Sihirli) Arda" yorumu yaptı.

Şarkıcı Derya Uluğ da nazar boncuklu bir yorumda bulundu.

Arda Güler paylaştı, sosyal medya yıkıldı: Abiiii! - Resim : 1

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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