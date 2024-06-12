Her adımı olay! Arda Güler yine sosyal medyayı yıktı geçti: 'Abiiiii'

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 12 Haziran 2024 13:27 - Güncelleme: 12 Haziran 2024 13:41 - Güncelleme:

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Gündemden düşmeyen Arda Güler, bu kez de paylaşımıyla sosyal medyayı yıktı. Güler'in paylaşımına yorum yağdı. Takım arkadaşı Courtois, "Bu nasıl bir tarz abiiii" derken şarkıcı Derya Uluğ ise nazar boncuğu emojisi koydu.